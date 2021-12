Cote d'Ivoire: Dominique Ouattara "gâte" 2000 enfants au Palais présidentiel (arbre de noël 2021)

Le mercredi 22 décembre 2021, la Première Dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children Of Africa, a offert des cadeaux à 2000 enfants autour d'un arbre de Noël organisé dans le jardin du Palais présidentiel à Abidjan-Plateau.

Des enfants composés de pensionnaires de pouponnières des Communes du District d'Abidjan, de l'orphelinat de Bingerville, des centres d'accueil d'enfants en difficulté. Étaient aussi invités les enfants de la Présidence de la République et des Ambassades, les enfants des ministères et des partenaires. Mais il y avait également des enfants de journalistes. " Depuis l'année dernière (2020. Ndlr), vous êtes 2000, âgés de 3 à 9 ans à prendre part à l'arbre de Noël au Palais Présidentiel, un peu moins que les années précédentes où vous étiez au nombre de 3000 à cause des mesures barrières dues au coronavirus qui sévit encore. Malgré cette situation particulière, vous avez eu droit à toutes les attractions habituelles, pour rester conforme à notre tradition vieille de plus de 20 ans, de vous offrir chaque année de merveilleux arbres de Noël. J'espère que vous profitez de cette journée de rêve pour sympathiser avec d'autres enfants car, en plus d'être la fête du partage, Noël est véritablement la fête de l'amitié et de l'amour. C'est pourquoi, vous avez été sélectionnés parmi des associations et des organisations diverses ", a lancé la Première Dame Dominique Ouattara, à l'endroit des tous petits.

Les enfants de la région de la Mé invités spéciaux

Les enfants de la région de la Mé étaient les invités spéciaux à cette édition de l'arbre de Noël au Palais de la présidence de la République. En leur nom, Tebili Marie-Lyse, écolière de 8 ans, a exprimé sa reconnaissance à la Première Dame pour les cadeaux.

Les 2000 cadeaux remis le mercredi 22 décembre au Palais de la présidence de la République, ne sont qu'un échantillon des dons prévus par la Première Dame Dominique Ouattara cette année.

Pour les fêtes de Noël 2021, la Première Dame a annoncé la distribution de 15 000 cadeaux à travers le pays. Ainsi, outre les 2000 cadeaux distribués au Palais de la Présidence de la République, 1000 enfants recevront leurs jouets au cabinet de la Fondation Children Of Africa, à Abidjan Cocody.

Les 12 000 autres seront distribués à l'intérieur du pays, à l'occasion de cérémonies éclatées d'arbres de Noël.