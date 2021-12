Malawi: S'occuper des familles dans le besoin - La priorité de l'Organisation catholique des femmes

Lilongwe — S'occuper des familles en difficulté, à l'exemple de Saint Joseph, est le défi que doit relever l'Organisation des femmes catholiques (CWO) du Malawi, c'est ce qui ressort de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue au Bembeke Teachers Training College dans le diocèse de Dedza. Comme l'a appris Fides, Mgr Chifukwa, qui a présidé la célébration eucharistique d'ouverture, a adressé des mots d'appréciation et d'estime pour le travail du CWO Malawi dans les huit diocèses, encourageant à poursuivre sur la voie empruntée: "Les femmes sont des protagonistes dans l'Église. Si l'on considère les familles, la communauté et le pays, les femmes ont un rôle crucial à jouer au quotidien. L'église se porte très bien grâce à la contribution du CWO".

Au cours de l'assemblée, qui a également examiné les rapports annuels de chaque diocèse, de nombreuses questions ont été abordées, notamment les méthodes de planification familiale naturelle, l'importance de témoigner de l'amour conjugal chrétien, la maltraitance des enfants et le bon usage des médias sociaux.

La maltraitance des enfants est l'un des plus grands dangers que nous voyons dans nos familles", a déclaré Juliana Lunguzi, qui a été invitée à s'adresser à l'Assemblée et qui a toujours été impliquée dans la politique de son pays. Les femmes doivent parler lorsqu'elles sont témoins ou victimes de toute forme de violence. Je vois beaucoup d'enfants et de femmes qui souffrent en silence".

La présidente nationale de CWO, Lucy Vokhiwa, a également mentionné l'importance d'une bonne utilisation des médias sociaux. "Faisons en sorte que nos actions convainquent d'autres personnes de nous rejoindre. Les membres du CWO doivent utiliser correctement les médias sociaux. La plateforme doit être un outil permettant d'apporter un message de salut et d'espoir", a déclaré Mme Vokhiwa, qui a enfin exhorté toutes les femmes présentes à planter des arbres dans leurs diocèses respectifs pendant la prochaine saison des pluies. "Il est très important de prendre soin de la création et chacun d'entre nous peut et doit faire sa part", a conclu M. Vochiwa.