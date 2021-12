Cote d'Ivoire: CAN 2021 - Le budget proposé par Dao Gabala revu à la baisse

Le budget de la préparation et de la participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a été adopté en Conseil des Ministres, le mercredi 22 décembre 2021. Le budget prévisionnel proposé par Dao Gabala et le CONOR qui était de 4,7 milliards FCFA a été revu à la baisse. Il est désormais de 4,024 milliards FCFA. Soit une réduction de 676 millions FCFA.

"Au titre du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie sportive en liaison avec les ministères concernés, le conseil des ministres a adopté une communication relative à la préparation et la participation de la sélection nationale à la Coupe d'Afrique des Nations de Football du 9 janvier 2022 au 6 février au Cameroun . La préparation de l'équipe nationale pour ces phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de Football à Djeddah en Arabie Saoudite du 27 décembre 2021 au 6 janvier 2022. Le coût global de la préparation et de la participation des Eléphants à cette compétition s'élève à 4,024 milliards de FCFA. ", a annoncé le porte-parole adjoint du gouvernement Mamadou Touré.

Cette baisse considérable est le résultat de plusieurs arbitrages. D'une part entre le Comité de normalisation et l'Office national des Sports et d'autre part entre le Comité de normalisation - l'Office national des Sports et le cabinet du ministre chargé des sports.

Selon le cabinet du ministre Danho Paulin, une conférence de presse se tiendra dans les jours à venir pour livrer les détails de ce budget et sonner la mobilisation autour de la participation de la sélection nationale de football.