Congo-Kinshasa: Une maternité, "le rêve" de l'ambassadeur Attanasio

Kenge — "Je veux que les enfants de l'ambassadeur Luca Attanasio sachent que leur père vit à travers les nombreux enfants qu'il a contribué à mettre au monde. La maternité Saint Esprit est un signe tangible que la vie ne meurt pas". C'est le message d'espoir et de renaissance que Chiara Castellani, missionnaire laïque, lance à travers l'Agence Fides. Médecin depuis 30 ans au Congo après avoir été en Amérique latine pour dix ans, elle dirige depuis 20 ans l'hôpital de Kimbau comme le seul médecin pour 150 000 habitants. Appelée en 2010 par l'Évêque du lieu, Mgr Jean Gaspard Mudiso Mund'la, SVD, à diriger le bureau missionnaire médical du diocèse BDOM à Kenge, , Chiara Castellani recevait régulièrement la visite de l'ambassadeur Attanasio et de son épouse Zakia, qui étaient devenus des soutiens de divers projets au fil des ans.

Castellani a déclaré aujourd'hui à Fides : " En tant que directeur du BDOM de Kenge, après une première décennie seule mais depuis quelques mois soutenue par un prêtre médecin et une jeune infirmière, je suis responsable de 29 structures sanitaires dont 24 centres de soins primaires, 2 hôpitaux de référence de district, 2 écoles d'infirmiers de premier niveau et une faculté universitaire des sciences de la santé. Rien qu'ici, à Kenge, nous gérons, en tant que diocèse, un hôpital général qui sera bientôt provincial, deux centres de santé de soins primaires, une école d'infirmières de premier niveau et la faculté des sciences de la santé. Luca Attanasio les avait tous visités en 2019 et avait également vu le centre de soins primaires de Lonzo, géré par les sœurs Adoratrices de Rivalta d'Adda. De toutes les installations, celle qui a le plus ému Luca Attanasio est la maternité du Saint Esprit qui accueille près de 100 accouchements par mois, mais qui reste un espace insuffisant pour accueillir les mères et les nouveau-nés, souvent 2 ou 3 par lit. A l'époque, l'Ambassadeur et Zakia avaient un rêve : aider Sœur Wiwine à terminer les travaux de la maternité du Saint Esprit. Mais quand on l'a tué, le toit, les portes, les fenêtres, le plâtre, le sol et le plafond manquaient toujours. De nombreuses personnes émues ont envoyé de l'aide et nous sommes allés de l'avant mais pas jusqu'au bout. Et puis nous aurions besoin des tuiles pour rendre le lieu de naissance plus propre".

Le projet de maternité, après le dramatique assassinat de l'ambassadeur d'Italie le 22 février, du carabinier Iacovacci et du chauffeur congolais Mustapha Miambo, a été baptisé "le rêve de Luca Attanasio".

Nous continuons à recevoir des dons", poursuit-elle, "en raison de l'importance du projet et de la signification profonde de donner une continuité à ce que l'ambassadeur voulait pour ces personnes. Le rêve de Luca était de doter le centre de maternité du meilleur équipement possible et de le rendre excellent. Sa femme, Zakia, nous a donné une somme importante, que nous avons décidé de reverser intégralement pour soutenir les étudiants infirmiers que Luca avait encouragés à étudier. Nous avons récemment appris que Bocconi a réservé cinq bourses à la mémoire de Luca Attanasio pour les étudiants dans le besoin. Je voudrais faire un appel à Bocconi. Pour l'avenir, je pense que Luca serait très heureux si parmi les candidats aux bourses, il y avait un jeune Congolais ou une jeune Congolaise, éventuellement de notre diocèse de Kenge, peut-être pour une maîtrise dans le domaine de l'économie du développement.