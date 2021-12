Afrique de l'Ouest: Promotion du genre - Le Réseau ouest-africain des journalistes engagés lancé à Ouagadougou

" Le Réseau ouest-africain des journalistes engagés pour la promotion du genre (ROAJEG) a été porté sur les fonts baptismaux, le lundi 20 décembre 2021, à Ouagadougou, lors d'une Assemblée générale constitutive dans la salle de réunion du Centre National de Presse Norbert Zongo (CNP-NZ) ", rapporte un communiqué du nouveau réseau.

Selon la note, ce réseau est né suite à une expérience menée de 2014 à 2016 par un groupe de journalistes ouest-africains avec le site d'information de GenderLinks, une organisation de l'Afrique Australe, basée à Johannesburg, qui s'engage en faveur d'une société inclusive, égale et juste dans laquelle les femmes et les filles dans toutes leurs diversités exercent leur voix et leur choix. Et ce, conformément au Protocole de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) sur le genre et le développement et les accords régionaux, continentaux et instruments mondiaux.

C'est donc fort de cette expérience, le groupe des journalistes sensibles au genre issus de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et le Benin, a estimé qu'il était important de poursuivre un projet similaire. En rendant compte de la situation de la promotion du genre et de l'égalité Homme et femme dans leurs pays respectifs. D'où la mise en place du ROAJEG.

Le Réseau ouest-africain des journalistes engagés pour la promotion du genre vise à renforcer les capacités des hommes et femmes des medias ouest africains à s'engager activement dans la promotion du Genre; accroître la sensibilisation sur l'importance d'accorder les mêmes chances et opportunités aux hommes et femmes en Afrique de l'Ouest; développer un réseau de journalistes sensibles au Genre en Afrique de l'Ouest; harrmoniser les activités de sensibilisation sur l'égalité de Genre en Afrique de l'Ouest à travers le réseautage et la coordination des membres du ROAJEG; développer une stratégie de promotion et de visibilité des activités des organisations de la société civile ouest africaine œuvrant pour l'égalité de Genre.

Il faut noter qu'à la suite de la mise en place du bureau, un plan d'action sur le premier trimestre de l'année 2022 a été validé. Ce plan comporte trois axes stratégiques, à savoir, le renforcement des capacités des médias sur l'égalité des genres ; la vulgarisation des productions ou écrits liés à l'égalité des genres ; la recherche du partenariat.

A noter que l'équipe de coordination projette étendre ses activités par une installation progressive des coordinations nationales dans la plupart des pays de l'Afrique de l'ouest francophone.