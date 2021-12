Niger: A Dosso et Dogon Dutchi, deux "équipes" de missionnaires arrivent escortées pour une nouvelle aventure d'évangélisation

Dosso — Le Père Rafael Marco Casamayor, religieux de la Société des Missions Africaines (SMA), est missionnaire en Afrique depuis plus de 50 ans, dont plus de 30 passés au Bénin et actuellement au Niger, d'abord à Tera et Gaya et récemment à Dosso. "Arrivé à toute vitesse accompagné pour des raisons de sécurité par l'escorte imposée, qui était pressée de rentrer à Niamey, j'étais accompagné de René, un jeune séminariste SMA, et d'un autre garçon de la mission de Dosso." C'est ainsi que commence le récit du Père Rafael à l'Agence Fides, dans lequel il décrit son nouveau chemin d'évangélisation en terre de mission. Rafael à l'Agence Fides dans lequel il décrit son nouveau chemin d'évangélisation en terre de mission : " Sur la route, poursuit-il, nous avons rencontré nos compagnons Habib et Jolidon qui étaient partis avant nous et qui allaient continuer jusqu'à Dogon Dutchi, une autre mission. Deux équipes de missionnaires prêts à parcourir les routes d'un pays confiné, me suis-je dit en contemplant la jeunesse et l'humour de mes frères ; nous avons tous deux recommencé l'aventure missionnaire."

"L'escorte nous a laissés à l'entrée de la ville et une fois entrés dans la mission de Dosso, nous avons été chaleureusement accueillis par les sœurs burundaises. Dans cette vocation itinérante qui est la nôtre, nous nous sommes retrouvés à respirer un air nouveau, à contempler chaque détail, chaque geste, la maison, le patio, les arbres et la poussière.

La réception solennelle a eu lieu le dimanche pendant l'Eucharistie. Le Père Gabriel, le prêtre qui la présidait, nous a présenté à la communauté et nous a souhaité la bienvenue. Un ancien de l'assemblée m'a fait cadeau d'un tapis, pour " accueillir, écouter, parler à tes nouvelles personnes et dialoguer avec ton troupeau parmi l'herbe des champs et la poussière de la route " ; puis d'une paire de sandales " pour que tu puisses sortir, marcher à la recherche de la brebis perdue " ; et enfin aussi d'un chapelet " pour prier et nous apprendre à prier ".

Le père Rafael dit que la cérémonie était émotionnelle, joyeuse, captivante, simple et profonde. "Tout au long de la semaine suivante, j'ai reçu des visites et, bien sûr, j'ai écouté des conseils, des plaintes, des ressentiments et des perturbations qui semblaient indiquer un sentiment d'abandon forgé dans l'absence. La vérité était qu'ils étaient sans prêtre depuis trop longtemps, sans réelle coordination ni plan, ne comptant que sur la chance."

"Ils m'ont accueilli et aujourd'hui je fais partie de la communauté avec laquelle j'ai fait un pacte. Je me suis rendu compte qu'ils se sont longtemps sentis abandonnés et je les invite à laisser derrière eux ressentiment et amertume, justement pour redynamiser notre communauté. Nous venons tous de milieux très différents et Dieu nous rassemble pour être les témoins de son amour ici à Dosso."

"Le projet est l'affaire de tous et c'est ensemble que nous le réaliserons. Notre communauté, notre famille, peut renaître de notre capacité à donner et à nous sacrifier, et de la grâce de Dieu", conclut le missionnaire.