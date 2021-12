Algérie: La SAFAV - MB livre 940 véhicules à plusieurs entreprises et instances

Tiaret — La Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz (SAFAV-MB) d'Ain Bouchekif (Tiaret) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) a livré, mercredi, 940 véhicules à des entreprises et instances publiques et privées, a-t-on appris de la direction de cette société.

Le directeur de la Société algérienne de services de la vente et après-vente de véhicules Mercédès Benz, (Algerian Motors services-Mercedes Benz (AMS-MB), Hamoud Tazrouti a indiqué que la livraison, au siège de la SAFAV-MB à Ain Bouchekif relevant d la 2e Région militaire 2RM, de 940 véhicules de différents marques (légers et tout terrain de classe C et Sprinter) à 30 clients dont des entreprises et instances publiques et privées, "est le fruit des efforts d'industries militaires adoptant de nouvelles technologies et traduisant la stratégie de l'Etat visant à développer l'économie nationale".

Le même responsable a indiqué que le plus grand nombre de véhicules dans cette livraison a été destiné à la Direction centrale du matériel relevant du ministère de la Défense nationale (286 véhicules, dont 230 de classe C tout terrain), vient ensuite la Direction générale de la Sûreté nationale (203) et les organismes et entreprises, dont l'Office national des œuvres universitaires et les directions de l'administration locale et de la santé, les groupes Sonelgaz et Sonatrach, la Banque d'Algérie (356 au total) et enfin 95 véhicules pour le secteur privé.

Au passage, il a fait savoir qu'en plus du site d'origine à Rouiba, les sièges de six distributeurs privés ont été agréés et ouverts dans les wilayas d'Oran, d'Alger, d'Annaba et de Hassi Messaoud, en attendant l'entrée en service prochaine d'un autre à Laghouat.

Il a ajouté que quatre sites appartenant à la société algérienne de vente et après-vente de la marque Mercedes-Benz entreront en service très prochainement dans les wilayas d'Oran, Ouargla, Sétif et Bechar.

La cérémonie de livraison de ces véhicules a été présidée par le président du Conseil d'administration de la SAFAV-MB , le général Smail Krikrou, en présence de représentants des différents organismes et entreprises destinataires de ce lot.

A noter que plus de 27.700 véhicules ont été produits et commercialisés depuis l'inauguration de la Société algérienne de fabrication des véhicules de marque Mercedes-Benz à Aïn Bouchekif (Tiaret) en octobre 2014.