Algérie: Feu Ait Ahmed a relaté "des données précises sur des étapes charnières" de l'histoire du mouvement national

Alger — L'universitaire et chercheur en histoire, Djamel Yahiaoui a affirmé mercredi à Alger que les mémoires historiques du défunt Hocine Ait Ahmed étaient parmi les sources les plus fiables pour l'écriture de l'histoire, d'autant qu'il a réussi à mettre en lumière "les étapes charnières" de l'histoire du mouvement national.

S'exprimant lors d'un colloque organisé par l'Association Machaal Echahid, à l'occasion du sixième anniversaire du décès du Moudjahid et militant Hocine Ait Ahmed (23 décembre 2015), l'universitaire Yahiaoui a précisé que les mémoires du moudjahid sont "un exemple hors pair", ajoutant qu'il "s'est distingué par la présentation de nombreuses données sur la réalité des Algériens à tous les niveaux et des détails précis sur le mouvement national entre les années 1930 et 1950, qui sont à même d'être une source pour de nombreuses études historiques".

Intitulés "Mémoires d'un combattant: l'esprit d'indépendance", les mémoires d'Ait Ahmed traitant de 10 ans de l'ère coloniale (1942-1952) comprennent "de nombreux faits sur des personnalités militantes algériennes de différentes obédiences", a-t-il ajouté.

Feu Ait Ahmed a également réussi à "présenter aux Algériens les nombreuses familles anciennes qui ont contribué au financement de la Révolution et au soutien de la cause nationale", a poursuivi l'intervenant.

Ait Ahmed a aussi fourni des informations détaillées sur les événements les plus importants qui ont ouvert la voie au déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, telle la création de l'Organisation spéciale (OS), les deux opérations de la poste d'Oran, ainsi que l'activité estudiantine et le rôle des Zaouias, notamment dans la région de la Kabylie.

Le colloque historique a vu la présence de certains moudjahidines qui ont connu le militant Ait Ahmed, le Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, El-Hachemi Afif qui a évoqué les qualités de l'homme qu'il considérait comme "pôle du mouvement national et de la Révolution" et parmi "le groupe qui a laissé en héritage des principes et des valeurs nobles".