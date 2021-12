Algérie: La préservation de la sécurité nationale incombe à tous, particulièrement l'élite

Alger — Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé mercredi à Alger que l'adhésion aux efforts de préservation de la sécurité nationale est une responsabilité qui incombe à "tous les Algériens", particulièrement à "l'élite" nationale dans les différents domaines, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Je ne manquerai pas, en cette occasion, de vous rappeler une question des plus importantes qui pourrait être omise par certains, à savoir que souscrire au devoir de la sauvegarde de la sécurité nationale est une mission qui n'est pas réservée à des institutions spécifiques de l'Etat, mais relève de la responsabilité de tous les Algériens qui doivent être parfaitement conscients de toutes ces données objectives", a souligné le Général de Corps d'Armée, en présidant l'ouverture d'un séminaire sur "les nouvelles menaces au Sahel africain et leurs retombées sur la sécurité nationale de l'Algérie".

Le Général de Corps d'Armée a salué en cette occasion les "efforts colossaux" consentis par les personnels de l'ANP mobilisés le long des frontières nationales.

"Je ne manquerai pas également de saisir cette opportunité pour saluer les efforts colossaux consentis par les personnels de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, mobilisés tout au long de nos vastes frontières, conscients de la responsabilité dont ils ont la charge, pour défendre la souveraineté de la Patrie et son unité populaire et territoriale, et préserver la dignité de la Nation algérienne dont ils sont fiers d'appartenir", a-t-il indiqué.

Saïd Chanegriha a ensuite mis en exergue que toutes les tentatives de porter atteinte à la cohésion nationale ont essuyé un échec et "se sont retournées contre leurs instigateurs", ajoutant que "la force de cette cohésion nationale est le plus grand affront à ceux qui rêvent de nuire à l'unité nationale".

"Cette appartenance est devenue la cible de toutes ces tentatives de remise en doute et de dénigrement de la part de parties hostiles qui se hasardent vainement à renier la cohésion nationale entre Algériens, en tant que Nation unie dont les racines remontent loin dans l'histoire", a-t-il mis en garde.

A l'issue, le Chef d'Etat-major de l'ANP a annoncé l'ouverture officielle de ce séminaire dont les travaux se sont poursuivis par l'animation de plusieurs conférences axées dans leur ensemble sur "les dernières évolutions de la situation prévalant dans la région du Sahel africain, les grands dangers pouvant être engendrés par la prolongation de l'état d'instabilité sécuritaire et leurs dimensions géostratégiques néfastes sur la région, la prospective des débouchées probables des conflits multiformes, ainsi que les moyens d'y faire face dans le cadre des procédés légaux et réglementaires à même de garantir l'intérêt suprême des populations de la région", précise le communiqué.

"Ces interventions ont été également marquées par de riches débats et interventions de spécialistes et cadres ayant mis à contribution leurs visions et expertises", relève la même source.

Etaient présents à ce séminaire le secrétaire général de la Présidence, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, le Général d'Armée, Commandant de la Garde républicaine, le conseiller du président de la République, chargé des Affaires en lien avec la Défense et la Sécurité, ainsi que le directeur général de l'Institut national de l'étude de la stratégie globale, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, le Commandant de la 1ère Région militaire, les chefs de Départements et les chefs de Services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'ANP.