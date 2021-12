Maroc: Des experts italiens saluent le rôle de l'accord tripartite Maroc-USA-Israël dans la promotion de la paix

Rome — Des experts italiens ont salué mercredi le rôle "primordial" de l'accord tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël dans la promotion de la paix et la stabilité en Méditerranée.

Cet accord, "qui revêt une grande importance, constitue un tournant positif sur la voie d'une paix globale et pérenne dans la région", a déclaré à la MAP l'universitaire italien Alessio Postiglione, notant que "le Maroc joue un rôle stratégique dans la méditerranée grâce à son développement, sa stabilité et ses relations entretenues, basées sur la confiance et le respect mutuel, avec ses différents partenaires".

Signé il y a un an, l'accord tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël a apporté une valeur ajoutée remarquable à la région, notamment en matière de stabilité et de sécurité, a estimé l'universitaire, relevant que les italiens portent une attention particulière à cette coopération, porteuse des valeurs de tolérance et de coexistence.

De son côté, l'expert italien en géopolitique Massimiliano Boccolini a également affirmé à la MAP que l'accord tripartite ouvre des perspectives "illimitées" pour le développement économique des pays concernés.

"Grâce à ces accords, la sécurité dans la région du Moyen-Orient et le bien-être de sa population seront en outre renforcés", a souligné le journaliste à la revue italienne Décode 39.

Le Maroc, Israël et les États-Unis marquent le premier anniversaire de l'accord tripartite Maroc-Israël-USA, qui a enclenché une dynamique de coopération au service du développement et de la paix, avec notamment la reprise des relations diplomatiques américano-israéliennes.