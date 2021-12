Somalie: Le pays est confronté à son pire épisode de sécheresse depuis des décennies

L'ONU prévient : si rien n'est fait, un Somalien sur quatre risque de souffrir gravement de la faim dans les mois qui viennent. La Somalie est l'un des pays au monde les plus affectés par les changements climatiques.

Puits à sec, manque de pâturage, troupeaux de bétails qui meurent de faim et de soif à grande échelle, et flambée des prix de certaines denrées alimentaires - +30 à 60% pour le maïs et le sorgho dans certaines régions par exemple... Le mode de vie des Somaliens est profondément bouleversé par la sécheresse qui s'installe dans le pays.

Les trois dernières saisons de pluie ont été mauvaises et la prochaine s'annonce plus pauvre encore. C'est donc, alerte l'ONU, le plus long et le plus dramatique épisode de sécheresse dans le pays en quatre décennies. À ce rythme, les prochaines récoltes seront maigres, elles aussi : 50 à 70% en deçà de la moyenne sur dix ans selon les prévisions. Depuis janvier, 170 000 personnes ont déjà fui leur maison à la recherche d'eau, de nourriture ou de pâturage.

Quelque 4,6 millions de personnes pourraient avoir besoin d'une aide alimentaire d'ici au mois de mai, dont 300 000 enfants de moins de 5 ans à risque de malnutrition. " Si nous ne les aidons pas dans un délai rapide, ils mourront ", ont alerté lundi les Nations unies au moment de lancer un appel à contribution d'1,5 milliard de dollars pour financer la réponse à cette crise dans un pays où déjà sept habitants sur dix vivent sous le seuil de pauvreté, également affectés par des décennies de conflit et des invasions récurrentes de criquets pèlerins.

■ Pourquoi la population somalienne est-elle si vulnérable aux chocs climatiques et que faire pour y remédier ?

Entretien avec Gintare Eidimtaitè, cheffe adjointe du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) en Somalie.

RFI : en quoi cette sécheresse semble plus grave que les précédentes ?

G. E. : Ce qui rend la situation particulièrement terrible, c'est que les habitants de la Somalie ont déjà enduré de nombreux épisodes de sécheresse. Et les populations les plus vulnérables ne se sont pas encore remises des sécheresses subies en 2016-2017 et parfois même de celles de 2010-2011. Avec le temps, leurs capacités d'adaptation aux chocs se sont étiolées. Ils sont très vulnérables et c'est ce qui rend la situation très difficile.

Cette crise était malheureusement prévisible. Est-ce que le nécessaire avait été fait pour atténuer l'impact de cette sécheresse ?

Nos partenaires sur le terrain se mobilisent, mais on arrive en fin d'année, et ils n'ont plus de financements. Il est donc extrêmement important que nous recevions de nouveaux fonds rapidement. Car nous avons encore une fenêtre d'opportunité pour aider des gens, sauver des vies, éviter des déplacements de population supplémentaires. Mais si ce n'est pas le cas, si nous n'avons pas les moyens d'apporter une réponse proportionnée aux besoins, les conséquences seront vraiment désastreuses.

Au-delà de ces réponses d'urgence, que faut-il faire pour prévenir ces risques de famine ?

Nous devons soutenir davantage les acteurs locaux. Le fonds somalien d'aide humanitaire est presque à sec. Nous devons alimenter ce fonds pour soulager les ONG nationales. Plutôt que de faire venir et distribuer de la nourriture d'ailleurs, il nous faut augmenter la part de l'aide financière directement accordée à ces ONG locales.

Il faut également investir davantage sur des projets de développement à long terme pour augmenter les capacités du pays à s'adapter à ces chocs climatiques, améliorer son réseau de services de base, investir dans les infrastructures hydrauliques, réhabiliter des puits, construire des canaux, des barrages, des digues pour se protéger contre les inondations... En clair, faire des investissements structurels qui vont au-delà de la réponse humanitaire d'urgence.

Il est crucial aussi que l'année prochaine soit une année de paix en Somalie, que l'intensité du conflit diminue pour que les gens puissent se concentrer sur cette crise sans avoir à subir encore d'autres chocs. Il y a des crises sur lesquelles nous n'avons pas de prise en tant qu'êtres humains : des sécheresses, des inondations. Mais il y a des choses sur lesquelles nous pouvons agir. Notre souhait, c'est que l'année prochaine soit une année de paix en Somalie pour que nous puissions nous concentrer sur les réponses à apporter pour faire face aux chocs induits par les changements climatiques.