Cote d'Ivoire: Littérature - Jeannot Ahoussou-Kouadio présente son premier ouvrage

En marge de la cérémonie officielle de clôture de la session ordinaire 2021 du Sénat, le mercredi 22 décembre 2021, à la Fondation Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio a dédicacé son ouvrage, le tout premier du genre "La Régionalisation pour tous l'élu local pour servir".

C'était en présence de présidents d'institution, des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ainsi que de l'ensemble des Sénateurs présents. Préfacé par le Premier ministre, Chef du gouvernement, Jérôme Patrick Achi, cet ouvrage comprend selon l'auteur, trois grandes parties. La première partie " A prendre à servir ", où il rappelle son enfance et sa jeunesse, particulièrement ses années collège et lycée. Une deuxième partie " Regards croisés sur la régionalisation " et enfin " la régionalisation que nous voulons ".

Pour l'auteur, il ne faut pas confondre la régionalisation et le régionalisme. Ainsi comme résumé sur la 4e de couverture de ce livre, l'ex-président du conseil régional du Bélier indique que la fonction d'élu local est un sacerdoce, un appel du cœur et un devoir de solidarité communautaire.

" Les politiques de décentralisation devraient s'inscrire dans cette vision du développement de proximité conduite par les hommes et les femmes proches de leurs terroirs et suffisamment imprégnés des réels besoins d'épanouissement des populations surtout les vulnérables. La régionalisation ou la gestion des territoires par l'approche des régions est une voie idéale vers ce développement durable, inclusif, participatif.

Cela requiert de l'élu local notamment africain et ivoirien un réel engagement et une connaissance des grands enjeux de développement dans un monde en perpétuelle et irréversible mutation ", a-t-il fait savoir. Le livre coûte 10.000FCFA.