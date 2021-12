Sénégal: Livre "Malang Diédhiou, une étoile venue de Badiana" - Samba Oumar Fall rend hommage à une icône de l'arbitrage sénégalais

Le moment est opportun pour rendre hommage à un acteur incontestable du football sénégalais. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) démarre dans un peu plus de deux semaines, au Cameroun (9 janvier-6 février). Mais le journaliste et écrivain Samba Oumar Fall plonge déjà les férus du foot dans cette prestigieuse compétition. Il a choisi ce moment historique pour publier, aux éditions Salamata, son nouveau livre intitulé " Malang Diédhiou, une étoile venue de Badiana " en guise d'hommage à cet Inspecteur principal des Douanes qui, à l'image de son mentor, Badara Mamaya Sène, est devenu une icône de l'arbitrage sénégalais. Et ses compétences et qualités n'ont pas laissé insensibles les instances du football qui ont justement récompensé tout son investissement dans le développement, quantitatif et qualificatif, de la profession.

" Garant du jeu et de l'application des règles, l'arbitre sert et protège le jeu. Dans le grand livre de l'arbitrage, le Sénégalais Malang Diédhiou a écrit de très belles pages. Guidé par l'amour du sifflet et très investi dans sa mission de directeur du jeu, il a, durant une quinzaine d'années, exercé sa passion jusqu'au bout ", a notamment écrit l'auteur. A travers ce livre de 220 pages, S.O.F, comme on l'appelle affectueusement, a voulu retracer le parcours d'un homme dont l'étoile a été au firmament et qui est aujourd'hui la preuve vivante que la réussite n'est pas l'apanage des seuls citadins, des gens issus des grandes villes.

" Grâce à son sifflet, Malang Diédhiou a réussi à faire connaître un tant soit peu Badiana, son village situé en Basse-Casamance, dans le département de Bignona, et que peu de Sénégalais parviendraient à placer sur la carte du pays ".

Le journaliste est d'avis qu'à force de détermination et de persévérance, M. Diédhiou s'est imposé comme une figure incontournable de l'arbitrage, montrant ainsi la voie à de nombreux arbitres dont le rêve est de devenir des internationaux et d'écrire, eux aussi, leurs pages de l'histoire ".

6e livre de S.O.F

A noter que ce chef-d'œuvre est le sixième ouvrage de Samba Oumar Fall publié aux éditions Salamata après " La misère des temps ", " Un amour au fond de l'océan ", " Benjamin ", " Mortelles solitudes " et " Taxi 359, du rêve américain au cauchemar ". Journaliste et grand-reporter au quotidien national " Le Soleil ", il s'est très tôt découvert une passion pour l'écriture. Depuis, il ne cesse de glisser sa plume sur du papier pour libérer ses émotions, exprimer ses pensées et dénoncer les tares de la société sénégalaise. Le journaliste-écrivain s'est d'ailleurs assigné comme mission d'écrire pour contribuer à changer les mentalités et les comportements.

Pétri d'ambition, S.O.F a pour objectif de faire rayonner la littérature sénégalaise partout dans le monde.