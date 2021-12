Madagascar: Prospection pétrolière - Scott Reid, nouveau directeur général de Madagascar Oil

Une forte potentialité pour soutenir l'émergence de Madagascar. C'est ce que les représentants de Madagascar Oil mettent en avant, suite à une cérémonie qui s'est déroulée au Centell Hôtel Antanimena, le 16 décembre dernier.

Un événement dédié à l'accueil officiel de Scott A. Reid, nouveau directeur général (CEO) du développeur du champ pétrolifère de Tsimiroro, qui succède à Russell J. Kelly à la tête de la compagnie depuis septembre 2018. " Fort de plus de 30 années d'expérience dans les industries extractives - pétrolière, gazière et minière - Scott A.REID insuffle un vent de changement qui permettra de soutenir le développement continu du champ pétrolifère de Tsimiroro. Cette expérience sera en effet essentielle pour une avancée vers une première production commerciale, étape préliminaire à la distribution à plus grande échelle dans les années à venir.

Au cours de ses 30 années dans cette industrie, Scott a occupé divers rôles techniques, de gestion, de conseil d'administration et financiers dans différents projets, entreprises et sociétés de ressources cotées à l'ASX et à la Bourse de Londres. Il a joué un rôle central dans l'acquisition, le financement et la mise en valeur d'une série de projets importants de ressources minérales qui ont été mis en œuvre avec succès à grande échelle et/ou dans le cadre d'une usine pilote. L'expérience de Scott comprend la connaissance directe et la compréhension du travail à Madagascar. Ce, car il a été impliqué dans un éventail d'entreprises dans le pays depuis plus d'une dizaine années ", ont affirmé les responsables auprès de la compagnie, lors de la présentation de leur nouveau DG.

Engagement. Plus de 157 000 barils de fioul lourd sont actuellement en stock au sein de Madagascar Oil. À noter que cette compagnie développe la production de fuel-oil à faible teneur en soufre, conforme à l'IMO 2020 à partir du champ pétrolifère de Tsimiroro. Ce champ est actuellement l'une des plus grandes ressources de pétrole brut lourd et non corrosif au monde. Ses actions sont particulièrement axées sur le développement continu du champ de Tsimiroro.

" Madagascar Oil s'engage à respecter les normes les plus élevées de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et poursuit des technologies de pointe pour la récupération de l'huile thermique conformément aux objectifs environnementaux mondiaux. Le plan de développement des champs pétrolifères utilisera largement l'énergie solaire pour produire de la vapeur pour la production de pétrole brut et de l'électricité.

Compte tenu de la faible teneur en soufre du brut Tsimiroro (0,3 %), il contribue également à réduire considérablement la pollution mondiale par le soufre ", ont indiqué les promoteurs du projet. À noter que le principal actionnaire de la société, Benchmark Group, basé à Singapour, est un développeur éprouvé de projets de pétrole lourd et apporte un cadre de gouvernance d'entreprise solide.