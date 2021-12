Madagascar: Développement - La protection de la filière vanille renforcée

Bruno Ramamonjisoa, responsable du projet R4D à Madagascar, très engagé dans la protection de l'écosystème.

Les acteurs clés dans la filière vanille dont les moyens de subsistance dépendent de ce produit se réuniront autour du projet Tag (Transformation accelerating grant ou subventions pour l'accélération de la transformation) dont le lancement officiel s'est tenu hier à Antaninarenina à travers un atelier. Financé par le Fonds national suisse (FNS) de la recherche scientifique, plusieurs projets seront mis en œuvre pour la revalorisation de la filière vanille.

L'absence d'engagement des acteurs pour travailler d'une façon collaborative bien qu'ils aient les mêmes intérêts figure parmi les obstacles pour le développement de cette filière. L'objectif principal du projet est d'atténuer le cercle vicieux de la fluctuation du prix de la vanille et de la déforestation. Le projet rassemblera ainsi les principaux acteurs dans des séries d'ateliers pour encourager la co-création et la co-réalisation de nouvelles solutions. Toujours dans le cadre de ce projet, une série d'ateliers sera organisée pour le développement d'apports thématiques pour la révision de la loi sur les coopératives. Les coopératives agricoles sont connues comme un moyen de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs et de stabiliser les marchés.

Recherches. Le projet TAG venait de démarrer mais le R4D (Research for dévelopment ou recherche pour le développement) toujours financé par le FNS vient de s'achever. La mention Foresterie - Environnement de l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques de l'Université d'Antananarivo avec ses partenaires suisses (notamment l'Université de Berne et l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich), Laotiens et du Myanmar ont collaboré ensemble dans le cadre d'un projet de recherche intitulé " gérer les paysages télécouplés à Madagascar, Laos, et Myanmar pour la production durable de services écosystémiques ".

Le projet de recherche qui a été effectué par une équipe internationale travaille dans trois pays dont Laos, Myanmar et Madagascar. Il a pour objectif de voir comment maintenir les services écosystémiques (fertilité du sol, nappe phréatique, ressources en eau, biodiversité, oxygène, etc) indispensables à la vie humaine et qui pourraient permettre de réduire la pauvreté et contribuer ainsi au développement durable. Plus de sept articles scientifiques de rang A, la plus élevée au niveau international, ont été publiés à cet effet.