Madagascar: Football / Pro League - Tsilavina " Drogba " meilleur buteur

Fanomezantsoa Tsilavina " Drogba " a tout pour plaire et gageons qu'il trouvera bientôt preneur chez les pros !

Une ascension fulgurante ! Tel pourrait être le cas de Drogba, de son vrai nom Tsilavina Fanomezantsoa de Fosa Juniors. Il a tout pour plaire et il a encore de la marge à 21 ans. Mais il évolue déjà comme un vrai renard de surface au grand bonheur du staff technique qui voit en lui le patron de sa ligne d'attaque.

Très régulier, cet attaquant du club majungais est, après la troisième journée de Pro League, le meilleur buteur avec quatre réalisations.

Généreux penalties. Il est certes à égalité avec l'attaquant du 3FB, Zafitiana Scott Brandon mais ce dernier le doit surtout aux généreux penalties de l'arbitre du match du 3FB contre le Disciples FC au stade Maître Kira.

Jusqu'à ce jour donc, Tsilavina Drogba tient le beau rôle au sein d'une équipe constellée de stars dont Rinjala devenu lui aussi plus régulier sans oublier les transfuges du Five dont Vévé et Féli. Àcôté de ces jeunes loups aux dents longues, Dax fait presque figure de vétéran.

Tsilavina Fanomezantsoa a de plus le physique de l'emploi pour s'imposer dans les batailles aériennes. Il récolte ainsi les fruits d'une carrière qui a commencé avec les Barea Academy des moins de 17 ans avec ce que cela suppose de cette maîtrise des fondamentaux comme le font les écoles de football en Europe.

Comme la plupart des joueurs de l'époque, il a pu mettre à profit la politique de Fosa pour intégrer Fosa Juniors Analamanga qui sert de base arrière au club comme le font également les grands clubs européens avec leurs équipes évoluant en National.

Foroch est de retour. C'est d'ailleurs l'Italien Toto Nobile qui lui a fait confiance au point de le mettre dans tous les dispositifs du club. D'habitude, il se met en léger retrait de l'attaquant de pointe mais il lui arrive de se mettre au front en cas de 4-4-2.

Pour revenir à ce classement de buteurs, on notera aussi la troisième place de Toky Andriamandranto de l'Ajesaia avec ses trois buts. Remarqué surtout pour ses entrées et sorties chez les Barea, ce grand joueur est capable d'évoluer à tous les postes même s'il est plus à l'aise au poste de milieu offensif.

Ils sont toutefois trois joueurs à trois buts dont le revenant Lucien Kassimo Foroch qui semble avoir retrouvé ses marques dans le groupe d'Elgeco Plus. Il est bourré de talent mais il a fallu à Tipe Randriambololona trouver les mots justes pour le convaincre de remettre les crampons.

Rakoul ou plutôt Koloina Razafindranaivo du CFFA complète à juste titre ce top 5 des buteurs. Doté d'une pointe de vitesse hors normes, Rakoul est logiquement appelé chez les Barea mais curieusement, Eric Rabesandratana l'a gardé sur les bancs au profit de Voavy Paulin. À la différence de Ranilekely comme l'appelle une certaine presse, Rakoul sait défendre. Et c'est ce qui fait la force de ce transfuge du Five FC.