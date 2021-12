Madagascar: Concours de Chansons sans Frontières - Embarquez " dans un monde inattendu "

Pour écrire une lettre, il faut se donner le temps, choisir ses mots, prendre plaisir à écrire... Réveillez votre talent, faites chanter vos idées, vos émotions, vos mots... pour plonger " dans un monde inattendu ". Tel est le thème de la 16è édition du concours de Chansons sans Frontières. La condition de participation est simple, les candidats doivent écrire un texte de chanson en français sur des thèmes autour de la liberté d'expression et des Droits de l'Homme.

" Dis-moi dix mots ". Les règles ne changent pas. Trois couplets et un refrain pour une chanson, à faire parvenir aux organisateurs avant le 30 janvier 2022. Toujours associé au " Dis-moi dix mots ", la thématique 2022 met en valeur la capacité de la langue française à accueillir et intégrer des mots venus d'ailleurs. Les participants sont donc invités à jouer avec " tintamarre, divulgâcher, décalé, ébaubi, pince-moi, époustouflant, saperlipopette, médusé, kaï et farcer " et faire déchaîner l'imagination avec la chaîne des mots. Lancé dans plus de 130 pays, ce concours est ouvert aux participants de tous âges et de tous les pays à l'exception des professionnels et des personnes résidant en France. Ce concours international d'écriture francophone a été lancé en 2005 sur le principe très simple de l'écriture d'une chanson en français, gratuit et ouvert à tous.

Un jury de professionnels se réunit à la Sacem de Paris pour sélectionner les quatre prix internationaux. Le lauréat du premier prix gagnera un séjour en France pour deux personnes et participera à la soirée de remise des prix. Implanté en Basse Normandie, " Chansons sans Frontières " s'applique à développer une dynamique régionale et internationale, avec un travail centré sur les échanges interculturels et les Droits de l'Homme où les identités et les langages artistiques sont des liens fondamentaux d'ouverture et de fraternité entre ici et ailleurs. Une autre opportunité à saisir.