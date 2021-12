Madagascar: Drame à Soanierana Ivongo - Une journée de deuil national aujourd'hui

Face à la tragédie qui a frappé le pays, le naufrage de MS Francia III, l'Etat décrète une journée de deuil en mémoire des victimes.

Le bilan ne cesse de s'alourdir. Jusqu'à hier dans l'après-midi, les chiffres officiels publiés par l'agence portuaire maritime et fluviale, faisaient état de 83 morts découverts après le naufrage de MS Francia III à Soanierana Ivongo. Les statistiques qui sont sorties sont effroyables alors que la recherche des autres naufragés se poursuit aujourd'hui. Il reste 5 personnes toujours portées disparues jusqu'à maintenant, a affirmé l'APMF, hier, qui soutient également que 134 personnes ont embarqué à bord de Francia.

Face à ce drame, l'Etat décrète la date du 23 décembre journée de deuil national. Les drapeaux sur tout le territoire national seront mis en berne à cet effet et l'observation de quelques minutes de silence est recommandée en mémoire de ceux qui ont perdu leur vie dans ce naufrage à Soanierana Ivongo.

Boissons alcoolisées interdites. " Aucune fête ni spectacle ne devrait avoir lieu pendant cette journée de deuil " a ajouté la porte parole du gouvernement, Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy. " Les radios et chaînes audiovisuelles ne devraient pas non plus diffuser des chansons rythmées ", poursuit la ministre de la Communication et de la Culture. Les ventes de boissons alcoolisées seront interdites, toujours selon cette dernière.

La tragédie est énorme. Toutefois, la journée de deuil n'est pas synonyme de journée chômée, précise la ministre de la Communication et de la Culture. Aucun arrêt des activités économiques n'est décrété et " les bureaux administratifs doivent rester ouverts ainsi que les commerces ", a souligné la porte parole du gouvernement.

Corps sans vie. À Soanierana Ivongo, la recherche du colonel Hery Rakotomiliarison, le pilote de l'hélicoptère, se poursuit. Il a été porté disparu, depuis lundi, avec le colonel Olivier Andrianambinina, directeur de la sécurité de la Primature. Mais, le corps sans vie du directeur de la sécurité de la Primature a été retrouvé hier, vers 17h30, au large des côtes de Fenerive Est. Hier, également, les effets personnels du pilote Hery Rakotomialiarison ont été retrouvés, dont, entre autres, un sac à dos, un portefeuille, deux cartes nationales d'identité, une carte professionnelle et des photos d'identité.

La mobilisation est générale à Mahambo pour prêter main forte aux éléments de la protection civile de l'armée dans le cadre de la recherche des naufragés de Francia III. " La communauté locale, surtout les pêcheurs, et les comités de fokontany sont mobilisés depuis l'accident " a souligné le maire de Mahambo. Le bureau national de gestion des risques et catastrophes a aussi dépêché des éléments à Soanierana Ivongo, Fenerive Est et à Mahambo, pour soutenir la recherche des rescapés. En tout cas, le ministre de la Défense nationale et le commandant de la gendarmerie, ainsi que le directeur général de la Police Nationale, sont déjà sur place pour diriger les opérations.