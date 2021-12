Madagascar: Une tragédie, tout à fait évitable

Il y avait 138 personnes à bord du bateau Francia. Jusqu'à hier soir, 83 corps ont été ramenés à terre, 50 personnes ont pu être sauvées et 5 sont pour le moment portées disparues.

C'est une tragédie qui survient dans un contexte malaisé, le pays se trouvant dans une passe difficile. L'émotion des Malgaches devant ce drame est réelle, mais elle reste très contenue car cette hécatombe vient se mêler à tous les drames qu'ils connaissent depuis un certain temps. L'ampleur de ce naufrage donne l'occasion aux autorités de remettre de l'ordre dans la circulation fluviale et de ne plus tolérer ce genre de négligence meurtrière.

Le bateau Francia était censé faire du transport de marchandises, mais son propriétaire a décidé d'embarquer 138 passagers et à cause de la surcharge, le Francia a chaviré et coulé. L'APMF (Agence portuaire maritime et fluviale) n'a pu, dit-elle, faire aucun contrôle du fait de l'éloignement du lieu d'embarquement. Le comportement du propriétaire est inqualifiable. Il va, dit-on, subir une peine très lourde. Le déplacement d'une délégation importante du pouvoir sur place montre la gravité de cette tragédie.

Des moyens conséquents ont été mobilisés dans ce cadre. L'accident de l'hélicoptère transportant le secrétaire d'État à la gendarmerie aurait pu donner une dimension dramatique à cette mission de sauvetage. Les esprits se sont apaisés après le retour à terre du général sain et sauf, mais les recherches continuent. Le président de la République a décrété qu'un deuil national d'un jour aurait lieu. Tous les drapeaux seront en berne ce jeudi.

La communauté nationale s'associera au deuil qui a frappé les nombreuses familles ayant perdu l'un des leurs. Mais il est nécessaire de tirer des leçons de ce qui s'est passé. On voudrait dire : " plus jamais ça ! " et demander aux responsables à tous les échelons de faire preuve d'intransigeance.