Madagascar: Manjakandriana - Déraillement d'un wagon-citerne

C'est le deuxième déraillement de ce type en un mois. Un train de fret a été bloqué toute la matinée de mercredi, sur l'embranchement ferroviaire de Valava Sambaina Manjakandriana suite au déraillement d'un de ses wagons-citernes.

L'incident n'a fait aucun blessé mais il a fortement perturbé la circulation pendant une bonne heure. Les faits se sont produits vers 3 heures du matin. Un des wagons-citernes du train, qui transportait du gaz de pétrole liquéfié, a brusquement quitté la voie et s'est renversé sur la voie terrestre. " L'engin s'est retrouvé dans un équilibre stable. Il n'y a eu aucune fuite de gaz ", ajoute la gendarmerie nationale qui était sur place. Pour le moment, la cause de l'accident n'est pas définie. Une enquête a été ouverte pour en déterminer et analyser les causes afin d'en tirer les enseignements en matière de prévention et d'organisation du système de transport ferroviaire de matières dangereuses.

À rappeler que le dimanche 12 décembre dernier, un train qui reliait Moramanga à Andekaleka a terminé dans une falaise, avec quelques blessés, mais aucune victime. Deux wagons de marchandises se sont décrochés du convoi et se sont écrasés en bas de la falaise, après une chute de 170 mètres.

" Lors de l'accident du train, deux wagons chargés de banane et de gingembre se sont décrochés et ont basculé dans le vide pour s'écraser 170 mètres plus bas, en bordure de la rivière. Par chance, les wagons qui contenaient les 80 passagers et la locomotive se sont couchés sur la voie ferrée ", selon la gendarmerie. Par ailleurs, notre voie ferroviaire est dans un état dangereux à cause de son ancienneté.