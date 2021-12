Madagascar: Groupe Panorama - Risque grave de crise postélectorale

Le député Roland Ratsiraka présentant la résolution du groupe Panorama à la Ceni. (Photo Kelly)

Une rencontre entre la nouvelle Ceni et le groupe Panorama dirigée par Roland Ratsiraka, composé par une dizaine de partis, a eu lieu, hier, au siège de cette commission électorale à Alarobia. Ce fut une occasion pour cette plateforme de remettre à la CENI la résolution prise à la conférence du 13 novembre dernier au Carlton marquée notamment par la réconciliation en direct entre Roland Ratsiraka et Marc Ravalomanana. Toujours est-il que tous étaient d'accord sur plusieurs points de la résolution dont la revendication d'une élection présidentielle saine loyale et acceptée par tous en 2023. Cela demande beaucoup de travail en amont et que les vrais acteurs se parlent afin d'aboutir à une issue rêvée par les malgaches.

Expérimentés. Durant cette rencontre avec la nouvelle équipe de la Ceni dirigée par le président en présence de de tous ses membres, le groupe Panorama a posé plusieurs questions, à savoir, selon vous qu'est-ce que vous avez à reprocher à l'ancienne Ceni, pourquoi les élections sont critiquables, quel est votre programme pour remédier à cela, pourquoi aucun représentant des administrateurs civils expérimentés ne compose la Ceni et aucun représentant de partis politiques non plus. Pour être certain d'une bonne organisation, il faut des administrateurs expérimentés car pour les préparatifs et le jour du vote, leur rôle est crucial. Sur tous les points dont particulièrement ces 2 derniers, la nouvelle équipe n'était pas du tout convaincante. Elle se dit qu'avec le temps, elle pourrait avoir de l'expérience et affirmer qu'elle a deux administrateurs civils en son sein.

Exclus. D'après le groupe Panorama, les administrateurs civils expérimentés qui sont les grands techniciens, sont exclus de cette institution qui sont surtout composés de magistrats non compétents dans les préparatifs, dans l'exécution et le contrôle le jour du scrutin, mais simplement compétents après les élections c'est à dire pour les problèmes de contentieux et la proclamation des résultats. Roland Ratsiraka de souligner que d'autre part, " lors de la dernière composition de la Ceni, il y avait des représentants de partis politiques, et cette fois si aucun, pourtant ce sont des acteurs majeurs car les candidats ce sont eux et ils ont l'expérience des différentes failles des différentes élections.". Selon le président de la Ceni " il y aura des représentants non permanents durant les élections et les membres de la Ceni sont ouverts à toutes nouvelles propositions tout au long de l'année "

Doublon. L'actuelle composition de la Ceni en disant qu'il n'y a pas de doublon dans la liste électorale, " ce qui est totalement faux car toutes les listes électorales des différentes élections présentaient des doublons mais c'est la proportion qui différencie ", a fait savoir Roland Ratsiraka. Et de continuer qu' " en 2002 nous avons vécu une grave crise post électorale. En 2006, Roland ratsiraka, qui était en 2ème position lors des élections présidentielles contre Ravalomanana, il y a eu une panne historique des ordinateurs durant 72h durant le comptage des voix au 2ème jour du scrutin. Nous connaissons les résultats, cela fait partie des raisons qui ont conduit le pays vers la crise de 2009. C'est aussi la principale raison de la création d'une nouvelle institution indépendante ". Le groupe Panorama va ainsi apporter des solutions et la Ceni semble être ouverte à ces propositions. 2022 sera donc cruciale pour savoir si oui ou non les solutions seront apportées et que les risques d'une grave crise postélectorale seront réduits.