Sénégal: Exploitation de l'autoroute Dakar-Aibd - L'Etat prend 25% du capital de la société concessionnaire Secaa

De nouveaux accords relatifs à la renégociation des contrats concessionnels de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio-Aibd ont été signés ce 22 décembre entre le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo et le directeur général de la Société Eiffage de la concession de l'autoroute de l'avenir (Secaa), Xavier Idier. Il y avait aussi les ministres Amadou Hott (Economie, Plan et Coopération) et Mansour Faye (Infrastructures, Transports terrestres et Désenclavement).

Selon Abdoulaye Daouda Diallo, grâce à cet accord, l'Etat du Sénégal fait son entrée dans le capital de la Secaa à hauteur de 25%. En plus, la réévaluation de la redevance domaniale est passée de 1000 FCfa à 2% du chiffre d'affaires avec un minimum de 800 millions de FCfa. Ce qui permettra à l'Etat de bénéficier annuellement de retombées économiques estimées à 13 milliards de FCfa, soit 305,5 milliards de FCfa sur la période 2021-2044.

" Cette cérémonie de signature de ces nouveaux accords revêt une importance particulière à nos yeux, en ce sens qu'elle marque à la fois la fin de longues discussions, qui ont débouché sur des compromis et la signature d'un nouveau contrat de concession, plus équitable. Nous avons enfin réussi à rétablir un meilleur équilibre entre l'Etat et le Concessionnaire. Désormais, il y aura un partage plus juste des profits futurs avec l'Etat et les Usagers. Les flux nets à recevoir par l'Etat sont estimés à 305,5 milliards de F CFA sur la période 2021-2044, avec des évolutions progressives annuelles et une moyenne de 13 milliards de FCfa ", a déclaré l'argentier de l'Etat.

Selon lui, l'entrée de l'État du Sénégal dans le Capital de Secca consacre la participation de l'Etat dans la gouvernance de la concession avec tous les avantages y afférents, notamment dans la gestion et le pilotage de l'exploitation, avec un suivi particulier du programme d'investissement, des recettes d'exploitation et des charges associées, en toute transparence.

" Ainsi cet accord, s'il est un aboutissement d'après négociations est d'abord et avant tout un point de départ. Il constitue pour le Gouvernement et pour son partenaire Secca/Eiffage un mandat pour agir et une responsabilité. Cet accord nous engage. Il comporte des mesures qu'il nous reviendra collectivement de porter et de mettre en œuvre ", a confié le ministre des Finances et du Budget. Abdoulaye Daouda Diallo affirme que c'est un symbole fort, attendu par les citoyens, et qui démontre la détermination du Gouvernement, conformément aux directives du Président de la République Macky Sall, à avancer vers une plus grande prise en charge des préoccupations des usagers de l'autoroute.

" Les travaux se sont faits dans un esprit constructif et professionnel avec le souci du dialogue permanent. Le tout dans l'intérêt du Sénégal et du groupe Eiffage. C'est une nouvelle qui s'ouvre pour l'autoroute de l'avenir qui se présente sous de meilleurs auspices ", a souligné le directeur général de Secaa, Xavier Idier.