Cote d'Ivoire: Accident sur l'axe Soubré-Gagnoa - 07 tués et 45 blessés. La réaction du ministre des Transports, Amadou Koné

COMMUNIQUE DU MINISTRE DES TRANSPORTS RELATIF A L'ACCIDENT DE LA ROUTE SUR L'AXE SOUBRE - GAGNOA

Ce mercredi 22 décembre 2021, aux environs de 15 heures, dans la localité de Liliyo, à 46 kilomètres de Soubré, sur l'axe Soubré-Gagnoa, est survenu un accident de la voie publique faisant 07 tués et 45 blessées, ainsi que d'importants dégâts matériels.

Le Ministre des Transports exprime les sincères condoléances du Gouvernement aux parents des victimes décédés et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés qui ont rapidement été pris en charge par les services de secours et de santé.

Le Ministre des Transports, aussitôt informé de la gravité de l'accident, a instruit ses services, notamment le Bureau des Enquêtes et Analyses Accidents, en vue de faire une enquête administrative et technique pour déterminer les circonstances de l'accident et circonscrire les responsabilités.

Selon les premiers rapports, il ressort que cet accident a impliqué trois (03) véhicules : deux autocars de la société SBTA et un ensemble articulé composé d'un tracteur routier et d'une semi-remorque.

Le Ministre tient à féliciter les forces de l'ordre, les pompiers civils et les agents de santé, pour la promptitude avec laquelle ils ont réagi après le drame, permettant ainsi de sauver des vies.

En cette période de fêtes de fin d'année qui donne lieu à un intense trafic de passagers et de marchandises, avec un flux important de véhicules sur les routes, le Ministre des Transports invite les transporteurs, les conducteurs et l'ensemble des usagers de la route à la prudence et au strict respect des règles de la circulation routière.

Fait à Abidjan, le 22 décembre 2021

Le Ministre des Transports