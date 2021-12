Algérie: Constantine - Conjuguer les efforts pour élaborer un écosystème numérique

Constantine — Les participants à la première édition du Salon national du digital et des technologies de l'information et de la communication (TIC) "ConstanTIC", clôturé mercredi à Constantine, ont appelé à conjuguer les efforts de tous les acteurs du secteur pour contribuer à l'élaboration d'un écosystème numérique.

Les intervenants ont ainsi souligné l'importance de la mise en place d'un écosystème numérique, à travers l'actualisation du système juridique actuel et la régulation des cadres organisationnels en plus d'imposer une numérisation des activités des sociétés publiques et privées et ce, en accompagnant les acteurs socioéconomiques pour le développement de leurs compétences dans le domaine de la numérisation.

Dans sa communication sur les stratégies de numérisation des entreprises, Dr. Mohamed Lamine Berkane, chef du département des technologies des logiciels et systèmes d'information à l'université Abdelhamid Mehri Cosntantine-2, a préconisé la création d'une cellule de numérisation au niveau des administrations et des entreprises économiques pour accompagner l'opération de transition numérique.

De son côté, le directeur général à la numérisation au ministère de la Numérisation et des Statistiques, Hassan Derrar, a indiqué que la stratégie de ce ministère est de rapprocher l'administration des citoyens et de faciliter les services publics pour traiter plus vite les demandes, réduire la consommation de papier et constituer un capital de données numérique.

Pour sa part, le directeur chargé de l'écosystème et de l'appui à l'économie numérique au ministère de la Numérisation et des Statistiques, Fateh Eddine Kezzim, a relevé que le passage aux prestations numériques aura des avantages fiscaux, à l'instar du paiement électronique, l'obtention de certains documents, dont le casier judiciaire exempt de taxe, et le commerce électronique qui économise au client certaines charges.

Cette première édition du Salon national du digital et des technologies de l'information et de la communication "ConstanTIC", ouvert lundi à l'initiative de la start-up Media Smart, a connu la présentation d'une centaine d'inventions technologiques destinées à l'amélioration des services publics, au développement des entreprises économiques et de la vie des citoyens.