Cote d'Ivoire: Semaine nationale des ARTs et de la culture 2021 - Yamoussoukro a vibré en rythmes et danses

Ce sont au total, plus d'une centaine d'artistes, danses, groupes de danse et d'animation, venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire qui ont fait montre de leur savoir-faire à l'espace Jean-Paul II de Yamoussoukro. Théâtre de l'édition 2021 de la Semaine nationale des arts et de la culture (Snac).

Durant quatre jours (du 16 au 19 décembre), ces danses du terroir, après l'ouverture officielle de la Snac, le 17 décembre, ont rivalisé de créativité et d'adresse pour égayer le public le 18 décembre 2021, dans une atmosphère culturelle riche en couleur.

La richesse des pas de danse du Haut-Sassandra, de la Mé, du Tonkpi, du Bélier, de la Bagoué s'est harmonisée avec la finesse athlétique du Poro, des Lagunes, du Bas-Sassandra, de l'Indénié-Djuablin, du Moronou, du Béré, du Hambol et du Worodougou. Les danseurs de Gbêkê, du Boukani, de la Marahoué, du Gôh, du Tchologo, du Gontougo, du Folon, du N'Zi, de l'Iffou, du Cavally et de la Nawa ont aussi joué leur partition.

On peut le dire, ces danses patrimoniales ont donné un cachet particulier à la Snac 2021, à travers des prestations fantastiques et surnaturelles. Toute chose qui a fait dire à Harlette Badou N'Guessan Kouamé, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, " qu'il ne s'agit plus de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel, mais d'aller au-delà en favorisant l'émergence d'une véritable économie de la culture. Cela permettra in fine aux professionnels du secteur et aux populations de profiter des retombées de cette industrie. A terme, l'industrie des arts et du spectacle doit pouvoir impacter les populations en termes d'emplois directs et indirects et de chiffres d'affaires ".

Au-delà des prestations artistiques, la Snac 2021 a été une véritable tribune d'expression de la diversité culturelle, avec plusieurs stands d'exposition des œuvres d'art.

Pour sa part, le directeur du Centre National des Arts et de la Culture (Cnac), Liazéré Elie Kouao, s'est félicité de l'implication personnelle de la ministre Harlette Badou N'Guessan, pour la réussite de l'édition 2021 de la Snac.