Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - 660 postes à pourvoir dont 210 glissements catégoriels

A partir de février 2022, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ouvrira 660 postes à pourvoir : 450 pour le recrutement d'assistants, d'assistants chefs de clinique et d'attachés de recherche et 210 pour les glissements catégoriels.

Le processus de recrutement a déjà démarré. Cependant, l'ouverture de la plateforme (www.drh.enseignement.gouv.ci) pour les inscriptions en ligne et le dépôt des dossiers physiques à la Direction des ressources humaines (Drh) se fera à partir de février 2022. M. Djimbala Diakité, directeur des ressources humaines dudit ministère, a donné les conditions à remplir pour pouvoir postuler.

En ce qui concerne le recrutement des assistants, il faut être de nationalité ivoirienne. Cette condition n'est, selon lui, pas exigée pour les candidats au recrutement par contrat.

Le postulant doit ensuite être titulaire de l'un des diplômes suivants : Doctorat ou diplôme équivalent (Doctorat 3e cycle, Doctorat d'État, Doctorat Thèse Unique, PhD). Diplôme d'Ingénieur de Conception agréé par l'État; Diplôme d'Architecte; Diplôme d'Expert-comptable; Diplôme d'Études Comptables Supérieures (Decs); Diplôme d'Études Comptables Supérieures et Financières (Decs). Et puis être âgé de 45 ans au plus au 31 décembre 2022 pour les Recrutements Nouveaux.

Pour les Attachés de Recherche, il faut être de nationalité ivoirienne, titulaire de l'un des diplômes suivants : Doctorat ou diplôme équivalent (Doctorat 3e cycle, Doctorat d'État, Doctorat Thèse Unique, PhD); Diplôme d'État de Docteur en Sciences de la Santé plus un Certificat d'Études Spécialisées (C.E.S) de trois (03) ans ou trois (03) Certificats d'Études Spécialisées (C.E.S) d'un an; Un diplôme d'Études Spécialisées (D.E.S) de 4 ans et un Diplôme d'Études Approfondies (DEA) ou un Master dans les Sciences Fondamentales (les Sciences Médicales, Odonto-stomatologiques, Pharmaceutiques et Vétérinaires). Et enfin, être âgé de 45 ans au plus au 31 décembre 2022 pour les Recrutements Nouveaux.

Quant aux glissements catégoriels, en plus des 3 conditions précitées, seuls les fonctionnaires des grades B3, A3 ou A4 justifiant d'une ancienneté d'au moins 3 ans dans leur emploi actuel peuvent faire acte de candidature.

A l'issue de l'atelier d'élaboration du processus de création, d'organisation et de fonctionnement des écoles doctorales en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a indiqué que l'objectif est de faire en sorte que tous ceux qui sortent d'une école doctorale puissent avoir un emploi. En tant que chercheur, enseignant- chercheur ou agent dans une entreprise privée de la place.

Il a aussi annoncé les 660 postes disponibles d'ici 2022. En expliquant que ce recrutement est exceptionnel. Car des pays de référence comme le Sénégal ne recrutent en moyenne que 100 personnes par an, là où la Côte d'Ivoire a fait un recrutement de 610 personnes en 2021.