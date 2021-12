Burkina Faso: Assemblée nationale - Membres du bureau et présidents de commissions élus

Les députés ont approuvé le bureau et les commissions renouvelés.

Les députés de la 8e législature se sont réunis en séance plénière dans le cadre du renouvellement des membres du bureau et des présidents de commissions générales, le mercredi 22 décembre 2021, à Ouagadougou.

Les élus nationaux ont procédé au renouvellement des membres de leur bureau et des présidents de commissions générales de l'Assemblée nationale. Durant plus de deux heures d'horloge, les députés se sont succédé aux urnes, dans la matinée du 22 décembre 2021, à Ouagadougou, pour désigner les personnes qui présideront les commissions générales et siégeront au sein du bureau.

Les postes à pourvoir en ce qui concernait le renouvellement du bureau étaient ceux des six vice-présidents, des dix secrétaires parlementaires et des deux questeurs. A l'issue des votes, les députés Nestor Bassière du groupe parlementaire RDJ (Rassemblement pour la Démocratie et la Justice), Marie Chantal Boni et Abdoulaye Mossé du MPP (Mouvement du Peuple pour le Progrès), Dramane Nignan du NTD (Nouveau Temps pour la Démocratie), Boubacar Sanou du CDP (Congrès pour la Démocratie et le Progrès) et Alfred Zinakou Zanzé de l'UPC (Union pour le Progrès et le Changement) ont été élus vice-présidents de la représentation nationale.

Les postes de secrétaires parlementaires ont échu à Ousmane Alpha, Barthélémy Diarra, Adama Sanou, Christine Nikièma et Nafissatou Ouédraogo du groupe parlementaire MPP, Halhassane Sinaré du RDJ, Maimouna Ouédraogo du CDP, Blaise Dala du NTD, Issouf Nikièma de l'UPC et Lansina Sonde du PJRN (Paix Justice et Réconciliation nationale). Les deux questeurs sont Issa Barry du NTD et Antoine Elisée Zong-naba du MPP.

A l'issue des délibérations, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé a salué le travail de tous les parlementaires et les a invités à travailler d'arrache-pied pour l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés. " Il faudrait dès à présent commencer le travail. Il y a des commissions que nous allons mettre en place. L'organisation de séminaires est en perspective. Il y aura du pain sur la planche, cela veut dire que nous devons aller très rapidement ", a-t-il laissé entendre.

Les élections se sont achevées par la mise en place des huit présidents de commissions générales. Ce sont la Commission du genre de l'action sociale(CGASS), la Commission de la défense et de la sécurité(CODESS), la Commission des affaires étrangères et des Burkinabè de l'extérieur(CAEBE), la Commission de l'environnement et du développement durable (CEDD), la Commission des finances et du budget (COMFIB), la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) , la Commission de la jeunesse, de l'éducation de l'emploi, et de la culture (CJEEC) et la Commission de l'évaluation des politiques publiques et du suivi des recommandations.

Liste des présidents des commissions générales

- Commission du genre de l'action sociale et de la santé (CGASS), KONATE /OUATTARA. Z. Salimata. MPP

- Commission de la défense et de la sécurité (CODES), SANFO Alidou. RDJ

- Commission des affaires étrangères et des Burkinabè de l'extérieur (CAEBE), COULDIATI Innocent. NTD

- Commission de l'environnement et du développement durable (CEDD), BOLY Ousmane. MPP

- Commission des finances et du budget (COMFIB), COULIBALY Lomboza Narcisse. MPP

- Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH), OUEDRAOGO Sayouba. MPP

- Commission de la jeunesse, de l'éducation, de l'emploi et de la culture (CJEEC), ZOUNGRANA Yahaya. CDP

- Commission de l'évaluation des politiques publiques et du suivi des recommandations, OUATTARA Lassina. MPP