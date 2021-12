Cote d'Ivoire: Réseau internet - La 5G disponible en Côte d'Ivoire en 2023

Le Conseil des ministres a adopté, au titre du ministère de l'Economie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, une communication relative à une feuille de route pour le déploiement de la technologie 5G en Côte d'Ivoire en 2023. C'était le mercredi 22 décembre 2021, à Abidjan-Plateau.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, la 5e génération de réseaux mobiles dite 5G annonce des avancées technologiques majeures, telles que le déploiement de l'intelligence artificielle et une révolution fulgurante du numérique dans les secteurs de l'énergie, des médias, de l'industrie et de la santé, qui en font un enjeu stratégique pour la compétitivité des économies et l'innovation des services.

Toutefois, la 5G est associée à des défis techniques importants liés aux équipements radioélectriques et aux technologies à déployer pour gérer, non seulement, la quantité massive de ressources spectrales, mais également pour assurer la protection des données sensibles qui circulent sur les réseaux. Aussi, compte tenu des enjeux stratégiques et économiques de la 5G, le conseil a adopté une feuille de route pour un déploiement sécurisé de cette nouvelle technologie en Côte d'Ivoire.

Globalement, ce document de stratégie vise à créer un environnement favorable au développement des infrastructures 5G et à susciter une dynamique de l'écosystème numérique autour de la 5G avec le réaménagement et l'attribution des fréquences de la 5G sur l'appui technique des structures dédiées et la collaboration des opérateurs de télécommunications déjà installées.

Pour rappel, c'est en 2015 que la Côte d'Ivoire a octroyé sa première licence 4G à l'opérateur de la téléphonie mobile Mtn.

Un an après avoir lancé la 4,5G en Côte d'Ivoire pour répondre efficacement à la demande en débits Internet plus importants, suscitée par le Covid-19, l'opérateur sud-africain a testé sa technologie mobile de cinquième génération en Côte d'Ivoire. C'était le jeudi 2 décembre, où il a donné aux participants du forum d'investissement entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud (qui s'est tenu du 1er au 3 décembre) l'opportunité d'éprouver son savoir-faire.

En effet, ils ont pu accéder à une vitesse de connexion data beaucoup plus rapide que la 4G au sein du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire qui abritait l'évènement, transformé en site pilote, note-t-on.