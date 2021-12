Gabon: La première édition du "Panier de la ménagère à petits prix" lancée à Libreville

La première édition du " panier de la ménagère à petits prix " s'est ouverte ce mercredi 22 décembre à Libreville. Elle a été officiellement lancée par le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Hugues Madinga Madiya. Il était accompagné d'autres membres du gouvernement, de madame le Gouverneur de l'Estuaire, Marie- Françoise Dikoumba, en présence des opérateurs économiques et des populations venues nombreuses pour cette foire de solidarité gouvernementale.

Le gouvernement gabonais, par le biais du ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises a initié la foire du "panier de la ménagère à petits prix". Cette première édition coïncide avec la Journée de la Solidarité. Le lancement de ladite édition répond donc à la question de la lutte contre la vie chère au Gabon. C'est solidaire à ses populations, face à la crise sanitaire, que le gouvernement Ossouka a réagi pour soulager les économiquement faibles en cette fin d'année. Les populations ont pris d'assaut les étalages des opérateurs venus exposer leurs produits.

Le ministre Hugues Mbadinga Madiya reconnait que les conséquences de la crise sanitaire due à la covid-19 se sont traduites par l'augmentation des prix des produits de premières nécessités et de consommations courantes. Le panier de la ménagère s'est par conséquent, fortement amenuisé, souligne t-il.

Aussi, affirme-t-il que pour faire face à cette situation, le gouvernement de la République multiple les initiatives pour amoindrir le pouvoir d'achat des Gabonais. "Cette foire, à la veille des fêtes de fins d'année, offre l'opportunité aux ménages, surtout les plus fragilisés, d'accéder aux produits de grande consommation, à prix réduits, à savoir, l'huile, le sucre, le lait, le riz, le savon, les pâtes alimentaires, les conserves..." Et de préciser que "nous fêtons la journée de solidarité qui marque le lancement de la première édition de cette foire, arrive à point nommé. C'est un signe de la solidarité du gouvernement vis-à-vis de ses populations les plus vulnérables". Pour le ministre Mbadinga Madiya, cette journée vise à promouvoir l'importance du partage et de la culture de la solidarité pour lutter contre la pauvreté.

Le Représentant de tous les exposants s'est inscrit dans la droite ligne que le ministre en affirmant sa solidarité envers le gouvernement. Il estime d'ailleurs qu'à l'heure où de fortes tensions du panier de la ménagère deviennent de plus en plus contraignantes pour de nombreux concitoyens face à la crise sanitaire Covid-19 qui perdure, des efforts économiques importants sont demandés aux entreprises locales." Ce rendez-vous revêt pour lui, une importance particulière, non seulement pour des valeurs sociales des entreprises en général et surtout pour tous les exposants partenaires en particulier.

Les opérateurs économiques par la voix de leur représentant, soutiennent cette action du gouvernement qui participe à lutter contre la vie chère et les inégalités sociales. Ces opérateurs économiques qui participent à cette foire du panier de la ménagère à petit prix, se disent "entreprises citoyennes" ou plus précisément "d'exposants citoyens".

Il faut toutefois rappeler à des fins utiles que c'est en partenariat avec plusieurs entreprises agro-alimentaires que le ministère du Commerce organise cette foire qui se tient du 22 décembre 2021 au 02 janvier 2022 à l'esplanade du Mont de cristal, au centre-ville de la capitale gabonaise.