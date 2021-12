Cameroun: Corridor Sangmelima-Ouesso - Ça circule

Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics inauguré hier à Ntam, les sections camerounaises de la route Ketta-Djoum.

Georges Etseh, habitant du village Ntam, situé dans le département du Haut-Nyong, région de l'Est, n'a pas dérogé à ses activités quotidiennes. Surpris machette à la main, il s'apprêtait à se rendre dans sa plantation de cacao hier, malgré la ferveur qui s'est emparée de cette localité frontalière avec la République du Congo. Auparavant enfoui dans la forêt, il lui était difficile d'acheminer sa production vers Yaoundé et ailleurs du fait de la très mauvaise qualité de la piste qui existait.

Mais tout ça, n'est désormais qu'un lointain souvenir. Le domicile de Georges jouxte désormais le corridor Sangmélima-Ouesso (321,4km) et ses plantations sont repérables à quelques kilomètres. Le ministre des Travaux publics (Mintp), Emmanuel Nganou Djoumessi y était hier pour procéder à l'inauguration des sections camerounaises de la route Ketta-Djoum (504,5km), dernier chaînon manquant du corridor Sangmélima-Ouesso, dite route de l'intégration régionale. C'était en présence des membres du gouvernement et du préfet de la Sangha en République du Congo, Gilbert Mouanda-Mouanda. Cette route est aménagée en cinq lots dans le cadre du projet de facilitation des transports sur le corridor Yaoundé-Brazzaville.

C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour les populations installées le long de ce corridor, en l'occurrence entre Sangmélima-Bikok-Bikoula (65km), Bikoula-Djoum (38km), Djoum-Mintom (98km), Mintom-Lele (67,50km) et Lele-Ntam-Mbalam (53km), soit 321,5 km de routes aménagés. Cette nouvelle ère se traduit à au moins deux niveaux. L'amélioration des conditions de vie des populations de la région du Sud et de l'Est qui ont un accès plus facile aux infrastructures sociales de base. L'aménagement des voiries dans les différentes localités traversées par la route, des parkings géants, etc. vont contribuer à l'embellissement des communes.

Sur le plan des effets économiques induits par ce corridor, on note le désenclavement des bassins de production. La région du Sud connue comme l'un des plus importants bassins de production du cacao par exemple, verra accroître les gains réalisés du fait de cette activité. Du point de vue du transport, la construction des infrastructures connexes telles que les postes de péage et de pésage, des aires de repos avec des zones de restauration en cours de finalisation, etc. vont nécessairement démultiplier les retombées de cette route.

Par ailleurs, le transport des biens et des personnes va s'en trouver fort améliorer, car il est désormais possible de partir de Sangmélima pour Ntam en seulement trois heures, contre plusieurs jours avant le bitume. Le souvenir des camions et autres engins que l'on retrouvait embourbés sur cette route, relève donc plus que jamais du passé. Ce, grâce à ce projet évalué à 205,108 milliards de F et qui a bénéficié du concours financier de plusieurs institutions financières que sont la BAD, la Badea, la Bdeac, le Fonds koweïtien, la Jica.