Sénégal: Renforcement des capacités des jeunes filles sur le digital et l'entreprenariat social - L'UNICEF forme une centaine de filles à Médina Yoro Foulah

communiqué de presse

Grâce au projet « Salmaïtou » appuyé par ROVIO, UNICEF Sénégal a formé une centaine de filles dans le domaine du numérique et l’entreprenariat. Une formation qui leur permettra d’acquérir de nouvelles compétences pratiques en digital et en entrepreneuriat social.

Le Centre de Recherche et d’Essais (CRE) de Médina Yoro Foulah a accueilli, du 25 novembre au 1er décembre 2021, le BootCamp du projet « Salmaïtou », initié par UNICEF Sénégal et qui s’inscrit dans ses actions éducatives en faveur des jeunes filles vulnérables scolarisées et déscolarisées âgées de 10 à 18 ans. La cérémonie de clôture de la session de formation a été présidée par le préfet du département de Médina Yoro Foulah, Alioune Badara Mbengue, en présence des autorités territoriales (maires des communes de Médina Yoro Foula, Pata) et coutumières.

Mr. Mbengue a salué la tenue de cette session de formation affirmant qu’elle sera d’un grand apport pour les bénéficiaires en intervenant notamment dans un environnement défavorable. Au nom de ses collègues maires concernés par le programme, l’édile de Médina Yoro Foulah Kalidou Sy a abondé dans le même sens. Il a indiqué que ce programme s’insère dans l’acte 3 de la décentralisation qui vise à transformer les territoires en espaces de développement viables par la mise en valeur du potentiel insuffisamment exploité des communes et l’accès des populations aux dispositifs de financement ainsi que leur suivi avec une implication des autorités locales.

A travers cette initiative, UNICEF Sénégal vise à doter les filles bénéficiaires de compétences afin de faciliter leur insertion sociale. Ainsi, elles ont été formées aux outils du numérique. Les sessions de formation étaient articulées autour d’ateliers pratiques portant sur les technologies de l’information avec des présentations de sites web, d’objets connectés, d’applications mobiles, de robotiques, etc. Elles ont porté également sur les principes d’innovation et de développement personnel à travers des exemples de business modèle, des présentations de processus de design thinking et des créations multimédias, des prises de parole et des témoignages.

« Une éducation de haute qualité et des compétences numériques permettent aux filles de trouver plus facilement du travail et de briser le cycle de la pauvreté. Soutenir les jeunes est l'un des meilleurs moyens de lutter contre la pauvreté, les inégalités de genre et la discrimination », a déclaré le Représentant du chef du bureau de zone de Kolda. C’est dans ce sens que la fondation ROVIO, à travers son concept maison digitale, soutient les organisations qui encouragent l’insertion sociale et professionnelle des filles en difficulté.

Grâce aux tablettes et objets connectés mis à leur disposition, ces apprenantes qui ont pu acquérir des notions pratiques dans le domaine du numérique et se sont familiarisées avec les algorithmes, le concept de codage informatique avec des blocs. Elles ont aussi appris à concevoir de sites Web avec WIX et des applications mobiles avec MIT App Inventor, à utiliser le SCRATCH pour comprendre la conception de jeux vidéo, l'assemblage et la programmation de robots.

La formation était assurée par une dizaine de formateurs issus de l’écosystème des startups parmi lesquels Culturax, MJangale, Atelier des Génies et Impact Hub.

Les bénéficiaires ont apprécié les modules proposés qui leur ont permis de pouvoir traduire leur idée de projet en acte. « J’ai appris à transformer une idée en projet et j’espère que ce projet me permettra d’en vivre à moyen ou à long terme », a déclaré Aminata.

Fatoumata a aimé particulièrement le module sur le développement personnel qui lui a permis de dominer sa peur de prendre la parole en public. « Même en classe, il était difficile pour moi de m’exprimer. Mais après la formation, j’ai fait facilement mon discours et j’en suis fière », a-t-elle témoigné.

Ces sessions de renforcement des capacités sont organisées en collaboration avec l’Agence Régionale de Développement de Kolda (ARD). Après 2019, c’est la deuxième fois que le département de Médina Yoro foulah abrite le bootcamp digital dédié aux filles scolarisées et déscolarisées. Il s’inscrit en droite ligne de la stratégie numérique du Sénégal 2025 qui vise à fournir un accès numérique pour tous d'ici 2025, en développant des connaissances et compétences telles que l’entrepreneuriat, l'innovation.

Communication Associates