Congo-Kinshasa: La "Chambre des Mines" dévoile les grands défis des entreprises minières

Le secteur des mines, à lui seul, contribue à la hauteur de 60% à l'économie nationale en RDC. Malheureusement, peu d'informations sont véhiculées sur l'apport significatif de l'industrie minière non seulement dans la relance de l'économie mais aussi au niveau des communautés locales.

C'est ainsi que la "Chambre des Mines", une des structures de la FEC (Fédération des Entreprises du Congo), a tenu un point de presse hier mercredi 22 décembre 2021 au Fleuve Congo Hôtel, pour faire un état des lieux de ce secteur en RDC.

A travers un riche exposé, Louis Watum, président de la Chambre des Mines, a révélé que de 2018 au 1er semestre 2020, le secteur minier a généré des revenus à la hauteur de près de 6 milliards de dollars américains. En termes de payement de la redevance minière, renseigne-t-il, l'industrie minière a libéré au cours de la même période plus de 1,6 milliards de dollars, au-delà du fait qu'il existe encore une certaine faiblesse caractérisée notamment par la fraude minière.

Hormis cela, Louis Watum a précisé que les entreprises minières apportent une contribution considérable au niveau des communautés locales, à travers entre autres la création d'emplois, la construction des infrastructures (écoles, centres de santé, routes de desserte agricole, etc.), l'octroi des transformateurs électriques et panneaux solaires... C'est ce qui fait que, selon lui, la vie reprenne dans des villages, des chefferies et regroupements.

Par ailleurs, la "Chambre des Mines" déplore la multiplicité des taxes, redevances et autres frais dont plusieurs ne se sont même pas repris dans le Code minier. Elle demande au gouvernement de se pencher sur cette question qui ne permet pas l'amélioration du climat des affaires car nombre d'entreprises minières se sentent déjà asphyxiées. "... Les services de l'Etat reviennent à la charge en imposant à l'industrie minière d'autres prélèvements sans que ceux-ci ne soient inclus dans le régime fiscal applicable aux activités minières, et ce, dans l'indifférence totale du gouvernement de la République ".

Revenant sur la question liée à l'artisanat minier, un secteur informel qui nécessite une bonne structuration, le président de la "Chambre des Mines" a fustigé la présence des personnes étrangères, notamment des Chinois et d'autres grandes fonderies minières alors que le Code minier l'interdit formellement. Il a fait savoir qu'il y a également des acheteurs qui veulent s'installer dans et autour des zones d'exploitation minière artisanale. Et ce, au vu et au su de tous ceux qui sont censées faire respecter les dispositions du code minier. La conséquence est qu'il n'existe presque plus d'exportateurs miniers nationaux et de classe moyenne locale autour des zones d'exploitation minière artisanale. Une situation qui crée un manque à gagner énorme au pays, chiffrée en centaines de millions de dollars à travers des exportations frauduleuses d'or, du coltan, ... vers les pays voisins.

Face à ces grands défis à relever, le numéro 1 de la chambre des Mines a appelé le gouvernement, les sociétés minières et investisseurs ainsi que les communautés à remplir chacun sa part de responsabilité afin que le secteur minier continue à être le poumon de l'économie nationale.

Il sied de noter que la chambre des Mines a comme mission de rassembler au sein de la Fédérations des Entreprises du Congo, toutes les entreprises qui évoluent dans le secteur minier. Elle défend leurs intérêts et est leur interface auprès des pouvoirs publics et d'autres partenaires.

En outre, cinq valeurs essentielles caractérisent la conduite des entreprises minières affiliées à la FEC, à savoir : la sécurité, l'intégrité, la transparence, la responsabilité et le professionnalisme.