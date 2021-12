Cote d'Ivoire: Gnelou Paul ( Rip-Ept) - " L'école à des difficultés, elle n'est pas de qualité "

" 51% des élèves après le Cepe sont orientés dans le privé (... ) L'école à des difficultés, elle n'est pas de qualité " a indiqué Gnelou Paul, le président du conseil d'administration (Pca) du Réseau Ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous (Rip-Ept). C'était le mercredi 22 décembre 2021, lors de la 4e assemblée générale ordinaire du Rip-Ept à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel (Ipnetp) à Abidjan-Cocody.

Le thème de cette assemblée générale était "La société civile face aux enjeux de l'obligation scolaire et du financement de l'éducation au-delà de la pandémie de la Covid-19". " De 1960 à 1980, l'éducation était vraiment une priorité pour nos dirigeants. 43% du budget était alloué à l'éducation et aujourd'hui, nous sommes à moins de 20%. Cela cause un problème. Il y a une insuffisance de place dans les établissements publics. l'Etat se voit obligé d'affecter certains élèves dans le privé. 51% des élèves après le Cepe sont orientés dans le privé (... ) L'école à des difficultés, elle n'est pas de qualité ", a déclaré Gnelou Paul .

Poursuivant, il a dit avoir réalisé une étude entre 2015 et 2016 qui a montré que 74% des écoles du secondaire et près de 98% des écoles d'enseignement technique sont privées. Il en est de même, selon lui, au niveau du supérieur. " Pourtant, l'éducation est un service public qui relève du devoir de l'État de la donner. Nous pensons que l'État doit mettre les moyens nécessaires pour développer le système éducatif (... ) Notre école ivoirienne ne répond plus aux attentes de la population. Vous avez vu que madame la ministre a initié les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, c'est par rapport à cela. Cela veut dire que l'école à des problèmes, je pense que les états généraux sont les bienvenus " a fait savoir le Pca Gnelou Paul.

La 4e assemblée générale ordinaire a fait le bilan du mandat 2017-2020 du Pca et procédé au renouvellement des organes du Rip-Ept .

Cette organisation a été mise en place 22 mai 2010