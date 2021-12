Afrique: CAN 2021 - La sélection du Maroc sans Ziyech mais avec En-Nesyri

Vahid Halilhodzic, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, a dévoilé une liste de 25 joueurs retenus pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021), prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Sans surprise, le technicien n'a pas retenu les milieux de terrain Hakim Ziyech et Younès Belhanda, avec lesquels il est en froid. En revanche, l'avant-centre Youssef En-Nesyri, qui revient de blessure, figure parmi les appelés pour la CAN 2021.

Pas d'Hakim Ziyech, de Noussair Mazraoui ou de Younès Belhanda à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021), prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Sans surprise, le sélectionneur Vahid Halilhodzic a décidé de se passer durant la CAN 2021 du meneur de jeu de Chelsea (Angleterre), du latéral de l'Ajax Amsterdam (Pays-Bas) et du milieu offensif d'Adana Demirspor (Turquie). Le Bosnien est en effet en froid avec ces trois talentueux binationaux.

Autre fait marquant de sa liste de 25 joueurs convoqués : un seul provient du championnat marocain, la Botola Pro 1. Il s'agit du gardien de but du Raja, Anas Zniti. Malgré les excellents résultats des clubs marocains en coupes d'Afrique de clubs ou le sacre de l'équipe nationale locale lors du précédent Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2020), Vahid Halilhodzic a donc massivement puisé dans le vivier de joueurs expatriés et binationaux.

En revanche, les Lions de l'Atlas pourront s'appuyer sur leur avant-centre Youssef En-Nesyri. Blessé plusieurs semaines, il était incertain pour la CAN 2021. Il sera l'un des trois sévillans du groupe avec le gardien Yassine Bounou et l'attaquant Munir El Haddadi.

Pour rappel, le Maroc affrontera le Ghana (10 janvier), les Comores (14 janvier) et le Gabon (18 janvier), dans le groupe C de la CAN 2021.

CAN 2021 : LES 25 DU MAROC AU CAMEROUN

Gardiens de but : Yassine Bounou (Séville FC/Espagne), Munir Mohand Mohamedi (Hatayspor/Turquie), Anas Zniti (Raja Casablanca/Maroc) Défenseurs : Soufiane Chakla (Louvain/Belgique), Samy Mmaee (Ferencvárosi/Hongrie), Romain Saïss (Wolverhampton/Angleterre), Nayef Aguerd (Stade rennais/France), Achraf Hakimi (PSG/France), Souffian El Karouani (NEC Nimègue/Pays-Bas), Adam Masina (Watford/Angleterre), Sofiane Alakouch (FC Metz/France) Milieux de terrain : Fayçal Fajr (Sivasspor/Turquie), Soufiane Amrabat (Fiorentina/Italie), Aymen Barkok (Eintracht Francfort/Allemagne), Ilias Chair (Queens Park Rangers/Angleterre), Imran Louza (Watford/Angleterre), Azzedine Ounahi (Angers/France), Selim Amallah (Standard Liège/Belgique) Attaquants : Sofiane Boufal (Angers/France), Munir El Haddadi (FC Séville/Espagne), Youssef En-Nesyri (FC Séville/Espagne), Ryan Mmaee (Ferencvárosi/Hongrie), Ayoub El Kaabi (Hatayspor/Turquie), Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar/Pays-Bas), Abdessamad Ezzalzouli (FC Barcelone/Espagne).