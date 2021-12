Afrique: Renégociation de la convention d'exploitation de l'autoroute Dakar-Aibd - 305,5 milliards FCfa pour le Sénégal d'ici à 2044

Grâce à la renégociation du contrat, matérialisée mercredi par la signature de convention avec le concessionnaire Eiffage, l'État du Sénégal détient désormais 25% du capital de la société d'exploitation de l'autoroute à péage.

L'État du Sénégal enregistre de nouvelles avancées dans la renégociation de la convention d'exploitation de l'Autoroute Dakar-Aibd. Grâce à l'entrée dans le capital de la Secca (Société Eiffage de la concession de l'autoroute de l'avenir (Secaa Sa) à hauteur de 25% et de la réévaluation de la redevance domaniale qui est passée de 1000 FCfa à 2% du chiffre d'affaires avec un minimum de 800 millions de FCfa, il bénéficiera annuellement de retombées économiques estimées à 13 milliards de FCfa. Soit 305,5 milliards de FCfa sur la période 2021-2044.

L'accord a été parachevé, hier, à Dakar, lors d'une cérémonie de signature de convention réunissant le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et ses collègues en charge de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et de Mansour Faye des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. La société Eiffage était représentée par son Directeur général Xavier Idier. À cet effet, l'argentier de l'État s'est félicité de ce succès, après trois années de négociations. "

Le gouvernement a engagé, depuis 2019, une renégociation des contrats de concession pour l'autoroute à péage Dakar-Aibd avec le concessionnaire Secca [filiale d'Eiffage]. C'était une forte demande de nos compatriotes. Nous avons revu la concession dans le souci d'aboutir à un partenariat beaucoup plus équilibré et préserver les intérêts des populations. C'est un pari qui a été savamment bien négocié et gagné. C'est le résultat de trois ans de bagarre et de négociations ", s'est réjoui le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.

Pour le représentant de Secca, Xavier Idier, cette renégociation ouvre une nouvelle ère au profit de l'État du Sénégal et des populations. " Les travaux se sont faits dans un esprit constructif et professionnel, avec le souci du dialogue permanent. Le tout dans l'intérêt du Sénégal et du groupe Eiffage. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'autoroute de l'avenir qui se présente sous de meilleurs auspices ", a indiqué M. Idier.

L'autre innovation de l'accord liant les deux parties, c'est l'harmonisation des contrats initiaux et complémentaires afin d'avoir une seule et unique convention. Lors de la dernière cérémonie de signature de convention datant du 16 mars dernier, l'État du Sénégal et l'entreprise Secca avaient convenu du gel de l'indexation des prix appliqués aux usagers sur l'inflation pendant 5 ans, le plafonnement du taux de rendement interne à 17% au lieu de 20% et la réalisation de l'éclairage public sur tout le tracé de l'autoroute, y compris les diffuseurs par l'entreprise exploitante.