Cote d'Ivoire: Football/Centre de formation - Le groupe russe Yandex apporte son soutien à Casy-Foot

" Nous sommes là pour accompagner ce noble projet de formation des jeunes.Nous sommes donc contents de voir des gamins heureux de jouer au football ", a indiqué Anton Zykov, directeur des relations gouvernementales et des affaires publiques internationales, Yandex N.V plus connu sous le nom de Yango.

C'était à l'occasion du soutien que le groupe a apporté au centre de formation Casy-Foot en l'équipant à hauteur de 100 ballons de football.

C'est Baudelaire Mieu, l'un des actionnaires de ce centre qui a réceptionné ce don, le 21 décembre 2021. Il avait à ses côtés, sur les installations sportives du Lycée professionnel de Yopougon, lieu de la cérémonie, les initiateurs de ce projet, Kassim Dosso et Dao Bazoumana. " Notre ambition, c'est d'aider ce centre qui allie le sport et les études à réaliser le rêve de ces jeunes ", dira le donateur. Avant de souhaiter un franc succès aux Eléphants de Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des nations 2021 prévue au Cameroun.

Au nom du Centre, M. Mieu a salué ce soutien que vient d'apporter Yandex à Casy-Foot. " Je ne saurai qualifier cette aide. C'est arrivé de façon inespérée. Votre présence ici donne plus d'espoir à ces gamins et constitue une source supplémentaire de motivation à aller de l'avant et surtout à mieux faire. Le plus beau reste à venir ", a-t-il déclaré. Et de remercier Yandex N.V au nom du président du Centre président Jean Philippe Dieudonné. " Je réitère mes remerciements à cette holding. Pour nous, c'est un projet qui met en avant les sports et les études, nous allons doucement afin de donner une chance aux jeunes issus des quartiers les plus vulnérables de Côte d'Ivoire ", a soutenu M. Mieu.

Selon Baudelaire Mieu Casy-Foot s'investit à former les jeunes joueurs du quartier de Yopougon. Aussi aspire-t-il à ouvrir un internat afin de pouvoir accueillir des enfants provenant de toutes les autres villes de Côte d'Ivoire. A travers son action, il a insisté pour dire que le Centre s'engage à appuyer le développement du football en Côte d'Ivoire, sans perdre de vue la scolarité de ses jeunes joueurs.

Avec ce don, M. Mieu a souligné que chaque pensionnaire disposera d'un ballon pour une séance individuelle. Et d'annoncer au public que depuis le 1er décembre 2021 où un pensionnaire de Casy-Foot séjourne en Russie. " Il est au centre de l'équipe de Krasnodar pour progresser. D'autres départs suivront ", a-t-il relevé. Cependant le Centre ne perd pas de vue son ambition de jouer le championnat de Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs pourquoi, dira-t-il que le Casy-Foot travaille pour passer du statut de centre de formation à club sous peu.

A propos du sérieux de ce centre, un de ses pensionnaires, le jeune Arouna Razak arrivé à l'âge de 11 ans, aujourd'hui étudiant en Génie civil raconte : " J'ai intégré le projet à l'âge de 11 ans et c'est ici que j'ai obtenu mon baccalauréat. J'allie le foot aux études. Après les entrainements, je vais à l'école. J'alterne donc l'entrainement et les études ".

Pour lui, il est très important pour un jeune qui ambitionne d'être un footballeur professionnel d'intégrer un projet. A l'en croire lorsqu'on est dans un projet, on peut évoluer rapidement. S'agissant du projet Casy-Foot, il affirme que cela apporte beaucoup aux jeunes qui veulent réussir et aller de l'avant. Cependant, il soutient qu'il n'est pas facile de jouer au football et d'aller à l'école. Pour lui, ce projet est bien venu pour les enfants de Côte d'Ivoire et constitue une opportunité à saisir.

A noter que Yandex N.V est une société multinationale principalement destinée aux utilisateurs russes et russophones, fournissant 70 produits et services liés à Internet, notamment des services de transport, dont Yango, de recherche et d'information, le commerce électronique, la navigation, les applications mobiles et la publicité en ligne.