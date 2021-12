Cote d'Ivoire: Festival humour et musique - Le Magnific dit Merci une deuxième fois

Le festival Merci (Magnific Enjaillement du rire et de la chanson à l'ivoirienne), porté par l'humoriste ivoirien Le Magnific, connaîtra sa deuxième édition, les 29 et 30 décembre, dans la commune de Marcory.

Comment pouvait-il exprimer sa gratitude à ce quartier qui l'a adopté, porté, et fait de lui un des humoristes les plus capés de la Côte d'Ivoire ? Tout simplement avec le plus noble et humble des mots: Merci, décliné en spectacle.

En effet, pour dire sa reconnaissance aux habitants du quartier Cheminots situé dans la commune de Marcory, non loin du stade Champroux, Le Magnific, humoriste ivoirien parmi les meilleurs de sa génération, a décidé depuis l'an dernier de leur offrir un festival. Bien nommé Merci ou encore Magnific Enjaillement du Rire et de la Chanson à l'Ivoirienne, l'acte 2 de ce festival qui se tiendra les 29 et 30 décembre, entend réunir pendant deux jours sur la même scène des humoristes talentueux, des chanteurs et groupes musicaux en vogue.

Au cours d'une conférence de presse qu'il a animé le 21 décembre sur le terrain vague du quartier Cheminots qui, abritera le festival Merci 2, Le Magnific a situé le contexte du festival dont il est le commissaire général en ces termes : " Dans nos traditions, lorsqu'on a fait l'objet d'attentions, de soutien et d'aide, il est inconcevable de ne pas dire merci. À travers ce festival, nous voulons sacrifier à une tradition certes, mais surtout témoigner notre gratitude à tous nos bienfaiteurs et dire encore et toujours merci à l'ensemble des personnes et structures qui nous ont accompagné jusqu'à ce jour " a-t-il dit à l'entame de son propos.

Poursuivant, il a décliné les grandes articulations de ce qui constituera les temps forts de la deuxième édition de Merci. " En plus des spectacles d'humour et de musique, l'une des innovations de cette année est notre engagement à lutter contre un fléau qui décime la jeunesse, en l'occurrence l'immigration clandestine. Nous allons, à travers une conférence, débattre du thème de la lutte contre l'immigration clandestine et sensibiliser la jeunesse à ce fléau ". Outre, l'aspect festif de l'événement culturel, le Merci 2 sera également l'occasion de mener des actions sociales et organiser des activités sportives. Avec comme parrain le footballeur international Gervinho, Merci 2 sera l'occasion pour les festivaliers d'assister aux prestations de Yabongo, Enk2k, Ariel Sheny, Malam Adamo, les leaders, Talent Fashion et bien d'autres. Rappelons que lors de la première édition, Asalfo, Yodé et Siro étaient présents pour apporter leur soutien à l'humoriste Le Magnific