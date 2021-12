Afrique: CAN 2021 - 29 Etalons présélectionnés par le Burkina Faso

Kamou Malo, le sélectionneur de l'équipe du Burkina Faso, a donné une liste de 29 joueurs appelés pour préparer la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021), prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Parmi les absences, on note celles d'Alain Traoré, d'Abdou Razack Traoré et de Bryan Dabo.

Les Etalons du Burkina Faso sont quasiment prêts pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021). Leur sélectionneur, Kamou Malo, devra juste retirer au moins un joueur de son effectif, à l'issue du stage de préparation pour la CAN 2021. Le technicien a en effet convoqué 29 joueurs alors que la CAF autorise exceptionnellement - à cause du Covid-19 - une équipe à emmener jusqu'à 28 éléments contre 23 habituellement.

Dans cette " présélection " n'apparaissent pas les noms de quelques illustres anciens, comme ceux d'Alain Traoré et d'Abdou Razack Traoré. Le milieu Bryan Dabo manque aussi à l'appel. L'attaquant Lassina Traoré, grand espoir du foot burkinabè, était, lui, déjà forfait, victime d'une grave blessure en Ligue des champions avec le Shakhtar Donetsk.

Pour rappel, le Burkina Faso disputera le match d'ouverture de la CAN 2021 face au Cameroun, le 9 janvier. Puis, les Etalons enchaîneront face au Cap-Vert (13 janvier) et à l'Ethiopie (17 janvier), toujours dans le groupe A.

CAN 2021 : LES 29 PRÉSÉLECTIONNÉS PAR LE BURKINA FASO

Gardiens de but : Hervé Koffi (Charleroi/Belgique), Babayouré Sawadogo (Rail Club du Kadiogo/Burkina Faso), Soufiane Farid Ouédraogo (USFA/Burkina Faso), Kilian Nikiema (ADO La Haye/Pays-Bas) Défenseurs : Issoufou Dayo (RS Berkane/Maroc), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen/Allemagne), Soumaila Ouattara (FUS Rabat/Maroc), Nasser Djiga (FC Bâle/Suisse), Issa Kaboré (Troyes/France), Steeve Yago (Aris Limassol/Chypre), Hermann Nikièma (Salitas FC/Burkina Faso), Patrick Malo (HUS Agadir/Maroc), Oula Traoré (Horoya AC/Guinée) Milieux de terrain : Blati Touré (AFC Eskilstuna/Suède), Adama Guira (Racing Rioja CF/Espagne), Gustavo Sangaré (Quevilly Rouen/France), Dramane Nikièma (Horoya AC/Guinée), Saïdou Simporé (Ittihad Alexandrie/Egypte), Zakaria Sanogo (FC Arafat-Armenia/Arménie), Cyrille Bayala (AC Ajaccio/France), Eric Traoré (Pyramids FC/Egypte) Attaquants : Hassan Bandé (NK Istra/Croatie), Bertrand Traoré (Aston Villa/Angleterre), Abdoul Tapsoba (Standard Liège/Belgique), Djibril Ouattara (OC Safi/Maroc), Mohamed Konaté (FC Akhmat Grozny/ Russie), Jean Botué (AC Ajaccio/France), Dango Ouattara (Lorient/France).