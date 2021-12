Congo-Brazzaville: Renforcement des capacités - Un atelier sur les sauvegardes environnementales et sociales

La Banque africaine de développement (BAD) a récemment organisé un atelier virtuel visant au renforcement des capacités sur les sauvegardes environnementales et sociales des acteurs du Congo et de la République démocratique du Congo (RDC).

La session de formation avait pour but de doter les participants de connaissances afin d'améliorer la mise en œuvre effective et efficace des mesures de prévention, d'atténuation et de compensation prévues par les études environnementales et sociales, validées lors de l'instruction des projets ou développées au cours d'une réalisation de projets.

Pour Antoine Tioyé, économiste-pays de la BAD pour le Congo, la tenue de cet atelier faisait suite à la revue du portefeuille de la banque dans les deux Congo. Au cours cette rencontre, plusieurs thématiques ont été abordées parmi lesquelles les dispositions nationales et exigences de la BAD en matière de sauvegardes environnementales et sociales lors des préparations et la mise en œuvre des projets financés par la banque ; les rôles et responsabilités des acteurs dans la préparation et la mise en œuvre des instruments de sauvegarde, exigences des accords de financement ; les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au niveau des instruments de sauvegarde.

Cela a également été l'occasion d'échanger sur les principales obligations contractuelles des acteurs clés pendant la mise en œuvre des projets, la gestion des incidents et accidents, l'engagement des parties prenantes pendant la phase de préparation ; la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale et du plan d'action de réinstallation et le rapportage, le mécanisme de gestion de plaintes ...

Durant trois jours, cet atelier de partage d'expériences a permis aux soixante participants des cellules d'exécution de projets des missions de contrôle, des ministères en charge de l'Environnement et des Affaires foncières d'être mieux outillés sur des questions liées aux bonnes pratiques en matière de sauvegardes environnementales et sociales.

Le directeur du département des Sauvegardes et de la conformité environnementale et sociale de la BAD, Issa Maman-Sani, s'est réjoui de cette session de renforcement de capacités et a réitéré l'engagement de son institution à accompagner les acteurs nationaux dans l'amélioration continue de la performance environnementale et sociale des projets. Ce, afin de s'assurer qu'aucune vie ou ressource ne soit négativement impactée par un projet financé par la BAD.