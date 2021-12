Congo-Brazzaville: Festivités de fin d'année - le marché de Noël tout feu tout flamme à Brazzaville

Cette année, la ville capitale vibre à nouveau au rythme de la fête de Noël, après sa restriction l'année dernière pour cause de covid-19. Les commerçants ont inondé les différents marchés, espérant surtout faire un meilleur chiffre d'affaires que l'an passé.

Sur l'avenue de la paix, dans le troisième arrondissement Poto-Poto, il s'est ouvert un marché improvisé de Noël spécialisé dans la vente des objets de décoration. On y trouve tout type d'articles de décoration comme des sapins, des jeux de lumière, des guirlandes colorées, des couronnes et des chapeaux de père Noël, ainsi que des papiers colons. " Nous sommes très heureuses que les autorités aient pensé à nous en permettant la tenue de la fête de Noël cette année, en dépit du coronavirus qui continue de sévir. Cela nous permet de vendre normalement ", a fait savoir Ruth Kandolo.

Installées quelques fois à même le sol avec des brouettes remplies d'articles de tout genre, c'est à une course folle aux clientes que se livrent ces dames, pour la plupart originaires de la République démocratiques du Congo et qui pratiquent ce business depuis des années. A côté du désir de vouloir écouler leurs marchandises et gagner gros en cette période de fin d'année, ces commerçantes se plaignent surtout des tracasseries policières qui perturbent parfois toute une journée de vente. " Après une année d'interdiction de célébration de la fête de Noël tel que c'était toujours le cas, c'est une grande joie de revenir à la normale. Mais, nous déplorons seulement les tracasseries des policiers ", a fait savoir Mbongo Péa.

En matière de stress engendré en cette période des festivités de fin d'année, il n'y a pas que les commerçantes qui le vivent. Pour les parents, c'est aussi un véritable casse-tête. Entre l'achat de vêtements et jouets pour satisfaire les enfants et la décoration de la maison, l'un des grands rituels imposés par cette période, tout doit être pensé minutieusement.

" Décorer la maison pendant cette période est un geste spécial pour les enfants. Cette fête a un caractère sacré pour eux et donc ne pas le faire va les frustrer et les impacter sur le plan psychologique ", a confié Stella, mère de famille. Pour elle, avec cet assouplissement des mesures sanitaires autorisant la célébration du réveillon de Noël et celui de fin d'année par les autorités, les commerçants devraient être suivis à la loupe pour ne pas augmenter les prix des produits et ainsi, permettre à chaque famille de se retrouver lors des achats.