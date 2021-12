Congo-Brazzaville: Coupe du monde séniors dames de handball - Le Congo termine premier du continent africain

Au terme de la 25e édition de la Coupe du monde séniors dames de handball qui s'est déroulée du 1er au 19 décembre en Espagne, le Congo est le seul pays africain le mieux coté grâce à sa qualification au tour principal de la compétition.

Maillon faible des représentants africains avant le coup d'envoi de la compétition, le Congo a surpris plus d'un en se plaçant parmi les vingt-trois meilleurs pays au classement général.

Dernier au départ, puisque les Diables rouges étaient quatrièmes lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021, le Congo a dignement occupé la 23e place au classement général de la Coupe du monde devant l'Angola qui occupe la 25e place ( 1ère à la CAN), le 27e mondial, la Tunisie (3e à la CAN) et le Cameroun (28e au mondial et 2e à la CAN). " Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ", comme Saint Matthieu, le Congo a marqué son retour en grande pompe sur la scène internationale malgré quelques problèmes financiers et logistiques qui ont émaillé le parcours des coéquipières de Joséphine Nkou.

Après cet exploit, il est nécessaire que cet acquis soit non seulement conservé mais aussi défendu lors des prochaines échéances, notamment la CAN 2023 qui aura lieu à Dakar, au Sénégal. Le top 5 de ce mondial est constitué des grandes nations comme la championne (Norvège), la France, le Danemark, l'Espagne et la Suède. L'Ouzbkistan, l'Iran et la Chine sont respectivement 30e , 31e et 32e. Ils bouclent ainsi le classement.