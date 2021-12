Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Une structure pour rassembler les travailleurs sociaux

L'Association nationale des travailleurs sociaux de la République du Congo (ANTS-RC) a lancé, le 23 décembre à Brazzaville, une campagne de sensibilisation pour adhésion dans le but de renforcer les capacités de l'action sociale dans le pays.

" Il est nécessaire de mettre les travailleurs sociaux ensemble pour relever les défis qui nous attendent en matière d'action sociale ", a déclaré le directeur général des Affaires sociales, Christian Mabiala, ouvrant la campagne de sensibilisation.

L'ANTS-RC, en effet, a pour but de valoriser le métier de travailleur social, à travers des pratiques innovantes et performantes de prévention, de protection, de prise en charge et de promotion à l'autonomisation des personnes et groupes vulnérables, a expliqué la président de la structure, Aise Esthée Ombele, qui est, par ailleurs, responsable de la formation à la direction des études et de la planification du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire.

Les travailleurs sociaux ayant pris part à la campagne de sensibilisation ont eu une idée précise des textes réglementaires de l'ANTS-RC, des conditions d'adhésion et de plusieurs autres mécanismes de fonctionnement de l'association suivant une série de questions-réponses. " Pour y adhérer, il faut être titulaire d'un diplôme en travail social. L'adhésion est gratuite dans la période du 23 décembre 2021 au 31 janvier 2022 ", a fait savoir Aise Esthée Ombele.

Il convient de souligner qu'un travailleur social est toute personne titulaire d'un diplôme en la matière reconnu par les services habilités. Il peut être un assistant social, un éducateur spécialisé, un agent de développement social, un animateur du développement social ayant pour obligation professionnelle fondamentale de servir des personnes ou groupes en difficulté sollicitant une aide sociale.

Au moment où le pays est confronté aux problèmes humanitaires liés notamment aux inondations dans la zone septentrionale du pays, il est utile que l'ANTS-RC rassemble les travailleurs sociaux pour apporter sa partition dans ce contexte, qui nécessite l'implication du plus grand nombre pour venir en aide à la population sinistrée en détresse.