Congo-Brazzaville: Art - Jorus Mabiala, l'étranger venu d'ici

Jorus Mabiala est conteur presque depuis la nuit des temps et du 25 au 26 décembre, il fera la lecture contée de " L'étranger " d'Albert Camus au Centre de ressources du conte de la Côte Matève, à la périphérie de Pointe-Noire.

Si le personnage principal de " L'étranger " d'Albert Camus est algérien, Jorus Mabiala est quant à lui l'étranger venu d'ici, né en République du Congo en 1976 puis exilé à Marseille. Brazzaville est son berceau, il y fait ses études primaires et secondaires, se forme artistiquement à la comédie et à la danse au sein de la compagnie Monama, fuit la capitale congolaise durant la guerre en 1997 et s'installe à Pointe-Noire. La rencontre au Centre culturel français avec Samuel Keller qui dirige l'atelier Omnibus sera déterminante. L'omnibus, parcours imagé d'un bus traversant les quartiers reculés de la capitale économique congolaise, donnera naissance au livre sonore " Mawata Fonds Tié-Tié " édité en France par Actes Sud, 57 photographies, 35 minutes de musique et les mots contés par Jorus, l'ensemble traçant le quotidien de la ville océane.

Marseille. Ville portuaire du sud de la France, carrefour du commerce et de l'immigration depuis sa fondation vers 600 ans avant Jésus Christ. Deux mille six ans plus tard, c'est un peu comme si Jorus Mabiala y débarquait en omnibus. Depuis, il n'a cesse de conter dans les villes et villages d'une France, terre d'accueil de son art oratoire qui raconte l'homme, l'animal et sa conscience selon les dires du conteur. " J'ai eu la chance d'avoir un père qui avait pour chaque chose, chaque problème, un conte à raconter ", précise l'artiste, comme pour se justifier de son talent inné. S'il aime joindre le geste, et plus particulièrement la danse, à la parole, Jorus manie aussi la plume trempée dans l'encre noire de son Afrique natale comme en témoignent ces livres dont il est l'auteur : " Les contes très africains ", " Contes, comptines et berceuses du Congo Brazzaville ", " Si La Fontaine parlait africain ", " Un conteur noir en Kabylie ", " Mukukulu ".

Parlant de livre, on en revient à parler de " L'étranger ", le premier roman de Marcel Camus paru en 1942, traduit en 78 langues et troisième roman francophone le plus vendu au monde après " Le Petit Prince " de Saint-Exupéry et " Vingt-mille lieues sous les mers " de Victor Hugo. Ce roman, qui vise à donner le sentiment de l'absurde, figure du reste au programme scolaire des classes de 1ère en République du Congo. Jorus Mabiala en fera une lecture contée à la Côte Matève, les 25 et 26 décembre à 14 heures, avant de partir en tournée en 2022 de Pointe-Noire à Loutété en passant par le Kouilou.