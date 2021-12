Congo-Brazzaville: Musique - Diofel met sa nouvelle œuvre sur le marché du disque

"Dire", c'est le titre du nouvel EP du slameur ponténégrin, reconnu comme étant l'une des grandes figures du slam congolais. L'oeuvre a été lancée sur le marché le 22 décembre.

Disponible sur les plates-formes streaming les plus populaires, " Dire " comporte six titres parmi lesquels "L'art l'élève", "A corps constants", "Dire" (qui a donné le titre à l'œuvre) et "Ma Tété" (futuring avec Mare mots) dont le clip posté sur You tube depuis quelques jours est déjà connu du public. Le nouvel EP de Diofel qui combine poésie et slam est une véritable prise de parole. Comme à l'accoutumée, dans ses six titres, l'artiste nous emporte et nous fait réfléchir avec ses mots et son jeu de mots.

Dans "Dire", Diofel trouve l'occasion de dire les choses qu'on aime et comment on souhaiterait continuer à les vivre. " Dire, nos utopies, nos droits, nos risques et nos périls. Ces rêves que chacun adapte au quotidien de cette même réalité partout où le tonnerre gronde. Donc dire des fois pas toujours ce que l'autre voudrait entendre. Mais dire quand même puisqu'il y aura toujours un moyen de ressentir les mêmes choses comme on meurt tous pour la même cause. L'amour, toujours l'amour, disait le poète", conclut-il, tout en promettant une année 2022 bien active.