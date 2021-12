Congo-Brazzaville: Livre - " L'épopée Mandingue, un récit mythique dans un film ", une œuvre ancestrale

Paru aux Editions universitaires européennes, l'ouvrage " L'épopée Mandingue, un récit mythique dans un film " a été présenté et dédicacé, le 22 décembre, à l'Institut français du Congo. L'œuvre relate une histoire touchante qui parle de l'Afrique, de ses traditions et son savoir.

Présenté devant les étudiants, écrivains et cinéastes, l'ouvrage de 144 pages est un récit fondateur et formateur, une transmission de savoir. Il prône l'originalité et l'authenticité, plongeant les lecteurs dans les racines ancestrales. " Il faut penser au mythe, le renouveler, l'écrire et le réadapter dans notre univers moderne. On doit se réapproprier ce qui était essentiel pour nous ", a indiqué Claude Giscard Makosso

"L'épopée Mandingue" est une histoire africaine et il est intéressant que les Africains s'en approprient eux-mêmes. C'est aussi une arme pour les cinéastes, les nouveaux qui arrivent dans ce métier de faire la différence entre un conte filmique et un film qui a été réalisé avec toutes les pratiques et théories en cours.

Le livre parle du roi Soundjata, le fils de Sogolon, la femme buffle et de Nare Maghan, le roi-Lion, dépositaire du savoir ancestral. Après une enfance difficile, jusqu'à sept ans, Soundjata ne marchait pas et était la risée des autres enfants. Il est promu au trône pour succéder à son père. Il est victime de la méchanceté de sa marâtre qui l'écarte du trône puis le pousse en exil, lui et sa famille. Quelques années plus tard, il revint pour chasser de force l'intrus, le roi-sorcier Soumaoro Kanté, qui s'était emparé du pouvoir des Mandingues. Soundjata reprend alors le trône...

Claude Giscard Makosso nous fait savoir que le film ne restitue pas tout, par ce qu'il y a un langage et une analyse filmique qu'il faut faire. " Pour la première fois dans le monde du cinéma, il y a une nouveauté, ce qu'on appelle un ciné rêve, parce que ce film, comme un conte, nous transpose, nous amène dans l'imaginaire mental. Le cinéma de demain sera fait comme cela, chaque spectateur suivra le film sous l'angle des neurones, ce sont les neurones qui feront le film ", a-t-il expliqué, ajoutant que le cinéma africain voit des meilleurs jours.

A la quatrième de couverture, on peut lire que la force du récit filmique réside dans la monstration des images en apparence simples mais qui sont codées, hermétiques et fermées dont il faille déchiffrer pour en tirer la substantifique moelle. L'analyse du logos et du mythos dans leur différence nous en fournit les armes pour une lecture plurielle de l'œuvre.

Encourageant l'auteur, Harmonie Nsoukina, enseignante à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi, pense que " "L'épopée Mandingue" est un film qui est proche du conte, qui nous raconte tout ce qui s'est passé et que nous devions renouveler aujourd'hui et pourquoi pas nous l'approprier en tant que Congolais et jeter cette alarme auprès des autorités afin de pouvoir le booster et aller de l'avant ", a-t-elle souhaité

Claude Giscard Makosso est docteur de l'Université Paul-Valery Montpellier III en cinéma, audiovisuel et multimédias. Professeur de cinéma, littérature-histoire de l'art bureautique, réseaux et multimédias aux parcours type : arts du spectacle, STC et LCA à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi.