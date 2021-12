Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Message de sœur Marguerite

Animée par le sentiment d'appartenance au Congo à partir de son implication dans un pan de l'histoire de l'éducation par la création de l'Ecole spéciale à Brazzaville, sœur Marguerite adresse un message aux enfants congolais à l'occasion de la fête radieuse de la Nativité.

Après trente années passées au Congo, Marguerite Tiberghien, religieuse française des Sœurs de Saint Vincent de Paul, membre de la communauté des Filles de la charité, fondatrice de l'Ecole spéciale de Brazzaville au Congo, porte toujours un regard éveillé pour celles et ceux, auxquels elle a rendu la fierté en les scolarisant gratuitement à partir de l'année scolaire 1974-1975. Ce sont, pour la plupart, des exclus du système scolaire de l'époque : enfants et jeunes déscolarisés, adultes illettrés et handicapés.

À leur adresse, en cette situation exceptionnelle de la pandémie à coronavirus, à tous les enfants du Congo, elle envoie un message éternel du " miracle d'amitié " afin que celui-ci se perpétue et les sorte de l'orphelinat mental.

" Qu'ils soient dans la posture où, avec peu, se multiplient les bonheurs à partager ", confie-t-elle. Et, qu'ils soient réunis en famille ou isolés dans leurs maisons, elle leur souhaite une sainte et joyeuse fête de Noël et " d'avoir souvent l'occasion de dire, d'entendre : c'est bien, c'est bon, c'est beau ! ".

A 95 ans, la soeur Marguerite a encore ses reflexes et ses sens. Elle demeure attachée à la République du Congo pour laquelle elle garde de bons souvenirs.