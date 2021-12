Congo-Brazzaville: Noël à Brazzaville - La photographie commerciale reprend du souffle

L'assouplissement par les autorités des mesures sanitaires autorisant les réveillons de Noël et de fin d'année est un vrai ouf de soulagement pour les photographes commerciaux.

Cette année, les photographes commerciaux peuvent reprendre leur routine habituelle sur les grandes places et grandes avenues de Brazzaville comme la Corniche, en période de fêtes de fin d'année. Ce, d'autant plus que les recettes varient dans ce secteur d'activité et dépendent souvent des grandes célébrations. " Nous avons vécu des moments chaotiques par manque d'événements de début 2020 à ce jour. Dieu merci, car cette année nous allons pouvoir exercer aisément avec la célébration des fêtes ", a confié Liévin Anakekeka, photographe à Brazzaville. Pour lui, la célébration de Noël représente une bonne opportunité de travail, pouvant lui permettre de réaliser jusqu'à 100 000 FCFA de bénéfices en une soirée.

En dépit de l'assouplissement des restrictions face à la pandémie de covid-19, certains photographes ne sont pas si enthousiastes que cela. En effet, les photographes sont concurrencés, aujourd'hui, par les smartphones et cela fait que tout le monde se sente photographe et de moins en moins, les adultes comme les jeunes n'osent avoir recours à leurs services. " Notre activité se porte très mal depuis l'arrivée des smartphones. Surtout pour nous qui travaillons dans les studios traditionnels. Croisons juste les doigts pour faire un bon chiffre d'affaire cette année ", a déclaré Boris Mampouya. Toutefois, au lieu de voir le côté négatif des choses, les pratiquants du métier devraient faire preuve de plus de créativité, d'ingéniosité et d'usage de matériel de qualité pour donner envie à la population de renouer avec la photographie en studio.