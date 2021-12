Congo-Brazzaville: Littérature - Marie Lissouck et Brice Arsène Mankou publient "Blanc nègre"

Marie Lissouck et Brice Arsène Mankou prennent position, à travers un recueil de poèmes s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la montée de la xénophobie et du racisme en France, depuis la pandémie et la crise sanitaire liée au covid-19.

Dans "Blanc nègre", les deux écrivains-poètes, issus de deux générations différentes, offrent à travers ce recueil des armes du vivre-ensemble en paix. Cette œuvre paraît aux éditions "Les Impliqués" à l'approche de l'élection présidentielle de 2022 en France où, estiment-ils, les migrants sont livrés à la vindicte populaire. Ils recensent l'utilisation courante de quelques vocables devenus populaires : " parasites ", " fainéants ", " terroristes ", " islamistes ". Bref, les amalgames font dire à l'opinion qu'être migrant, c'est porter tous les maux de la France.

Les auteurs prennent position pour les sans-voix, les sans-papiers et les sans-droits. Ils s'indignent et s'interrogent. Pour Brice Arsène Mankou, "et pourtant, nous sommes passés d'homo sapiens à Homo Migratus ". Ce changement de paradigme est normal dans l'histoire de l'humanité, constate-t-il, exprimant la peur de son fils né en France et qui l'interroge sur la devise liberté, égalité fraternité.

De son côté, Marie Lissouk, ayant passé plus de trente ans en France, s'interroge sur la pensée raciste en ces termes : " Les apprentis sorciers, les pyromanes qui veulent diviser cette société sont-ils conscients de l'apport de la migration dans l'économie réelle de la France ? ".

Extrait

Soldats d'ailleurs, tirailleurs d'ailleurs !

Ils venaient d'Afrique

Ils venaient d'Europe

Ces soldats d'ailleurs

On les appelait tirailleurs

N'étaient pas tous Sénégalais

N'étaient pas que Maliens

Mais surtout, Congolais,

Gabonais, Camerounais...

Ces soldats étaient d'ailleurs

Mais ils étaient aussi d'ici !

Loin de leurs terres natales,

Loin de leur soleil éternel

Loin de tous les leurs, ils ont lutté

Loin de chez eux ils sont tombés

Morts pour la France

Morts pour la liberté

Morts pour l'égalité

Morts pour la fraternité

Mais, la fraternité qui cent ans après

Manque à l'humanité

L'égalité qui fait défaut

Dans nos villes et nos campagnes

La liberté qui est restreinte

Ces soldats d'ailleurs

Sont les soldats d'ici

Qui réclament la paix

Marie Lissouck, franco-camerounaise, est auteure de plusieurs livres, dont deux autobiographiques : Mon cœur est ailleurs ou le secret de mes larmes. Fervente combattante pour les droits de l'Homme, elle est présidente de l'Association cœur de Marie Lissouck, et lutte contre toute forme d'injustice. Brice Arsène Mankou est franco-congolais. Amoureux de belles lettres, il est l'auteur de plusieurs livres de poésie et membre de l'Association des auteurs des Hauts de France, et lauréat du prix Claude-Laturelle de la médiathèque municipale de Lambres-lez-Douai.

