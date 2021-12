Congo-Brazzaville: Covid-19 - Mise en service d'un nouveau dispositif de dépistage haut débit

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a inauguré, le 22 décembre à Brazzaville, un nouveau dispositif de dépistage du coronavirus au Laboratoire national de santé publique (LNSP), situé à côté de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale.

Fruit du partenariat entre le Congo et la firme Enverque dont la capacité d'analyse devrait atteindre à terme environ 6 000 échantillons par jour, le nouveau dispositif de dépistage haut débit permettra, à coup sûr, de résoudre de manière permanente la question du diagnostic et de la sûreté des analyses effectuées au LNSP.

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a coupé le ruban symbolique en présence du directeur scientifique de la firme Enverque, Sami Djoulah, et du personnel de cette institution. Ce laboratoire mis en fonction est constitué d'un matériel de pointe, un laboratoire C4, dont le dispositif permet de sortir des attestations numériques. De même, il est un maillon essentiel dans l'innovation et va occuper une place importante parmi les laboratoires de référence du monde, en général, et de l'Afrique, en particulier.

Selon le ministre de la Santé, l'acquisition de ces équipements modernes dans ce contexte où sévit la covid-19, est l'une des problématiques de la riposte contre cette pandémie. Ce laboratoire est monté, a-t-il dit, sur un modèle de partenariat public-privé. " Cela veut dire que nous avons les infrastructures et notre partenaire amène les équipements et nous exploitons ensemble. Nous serons regardants sur la gestion de ce matériel, parce que c'est du matériel de pointe, donc de haute qualité et en principe nous devons avoir des résultats fiables. Les erreurs peuvent arriver, mais elles doivent être minimales ", a-t-il déclaré, insistant qu'il est hors de question que les résultats soient négatifs ici et positifs ailleurs.

Se félicitant de ces équipements de qualité dont dispose le LNSP, Gilbert Mokoki a appelé le personnel à plus de responsabilité. " J'espère que les malins qui continuent à tricher ne vont pas déjà mettre en panne ce dispositif. C'est pourquoi, j'attire votre attention. Ne nous amusons pas à fausser les résultats, à trafiquer les attestations pour fausser toute l'estimation des opérations que nous menons. Soyons dignes d'exploiter ce matériel de haute facture, méritons donc de le manipuler et de la confiance de la hiérarchie ", a conclu le ministre en charge de la Santé.

Le directeur général du LNSP a, quant à lui, présenté cette structure plus que centenaire qui, selon lui, poursuit sa mission pour mieux s'arrimer aux exigences intransigeantes d'un laboratoire moderne.

Intervenant à son tour, le directeur scientifique de la firme Enverque, Sami Djoulah, s'est dit fier de participer au lancement de cette plateforme qui répondra à un besoin réel au Congo. " Nous nous inscrivons dans la durée, on a seulement installé un laboratoire, mais c'est aussi en partenariat que nous aurons dans le futur sur d'autres innovations, sur d'autres technologies ", a-t-il confié.

Signalons que le LNSP tire sa substance en 1906 avec la première mission de la maladie du sommeil. Successivement Institut Pasteur, puis Laboratoire de santé publique en 1969. Cette cérémonie a été sanctionnée par la visite des équipements qui occupent trois compartiments du premier étage du bâtiment principal du LNSP.