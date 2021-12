Congo-Brazzaville: Livre - "Je te ferai aimer Noël" de Caro M. Leene

La mission est de vous réconcilier avec les sapins verts et les bonnets de père Noël. Si pour certains c'est l'enfer des dîners de famille, pour d'autres Noël c'est le casse-tête des idées de cadeaux. Mais pour Andie, c'est tout simplement la meilleure période de l'année et la fête la plus préférée.

Quand le patriarche de la famille Sullivan propose à Andie de l'embaucher pour recréer l'esprit de Noël dans son foyer et l'initier à toutes les traditions incontournables, elle n'a pas hésité une seconde, sauf que le maître de la famille ne l'a pas précisé que Josh, son fils, la trentaine, est un râleur et hors pair, faisant une crise d'urticaire à la vue de la moindre guirlande et qu'il n'était en aucun cas disposé à lui faciliter la tâche. La mission s'annonce donc un peu plus compliquée que prévu pour l'héroïne. Mais à Noël, tous les miracles sont possibles.

En effet, Andie, l'héroïne du livre, est " shoppeuse professionnelle " dont le métier consiste à faire des achats pour le compte des chiens et à dénicher pour eux des cadeaux idéals qu'ils pourraient s'offrir. Lors de son séjour au sein de l'immense demeure familiale, le temps de sa prestation, Andie regroupe peu à peu les membres de cette famille, en commençant par les parents, Marc Sullivan et Rose, un couple adorable, Claire leur fille, qui se bât au quotidien pour élever sa fille, Josh, un des deux fils du couple.

Par ailleurs, Marc Sullivan compte bien mettre tout le monde à contribution pour la réussite de l'organisation qui, malgré leur implication, ne connaissent absolument rien de cet esprit de Noël, ils ont impérativement besoin de l'aide d'Andie. En véritable petit lutin de Noël, Andie parvient à transformer la maison et le quotidien de la famille de Marc Sullivan, à coût de guirlandes, de calendrier de l'avant. Une mission idéale pour cette grande fan de Noël, seule ombre au tableau. Alors que toute la famille se prête aux jeux et apprécie les idées d'Andie, Josh, pour sa part, se montre dédaigneux et peu intéressé par les traditions de Noël.

Ce livre est une histoire douce, légère et pétillante dont le mélange de romantisme, de sensualité fait accrocher les lecteurs, même si dès le départ l'on doute de la suite des événements. En se plongeant dans le récit, le lecteur trouve beaucoup de plaisir à suivre l'avancée de l'histoire dont l'auteure a su maintenir un certain degré de suspense, ce qui est formidable et inattendu pour ce roman. Un ballet d'émotions, une écriture cotonneuse, voici ce qui attend le lecteur.